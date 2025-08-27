22% تراجع في معدلات الجريمة بالشارقة 2025

أعلنت شرطة الشارقة أن عدد الجرائم المبلغ عنها انخفض بنسبة 22 بالمائة في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال العميد إبراهيم العاجل مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة في الشارقة، إن الانخفاض «مؤشر إيجابي على نجاح المنظومة الأمنية في الإمارة في تحقيق أهدافها وبث الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين».
وأشارت الجهات المختصة إلى أن انخفاض عدد البلاغات يعود إلى عمل رجال الأمن على مدار الساعة، ووجود نقاط تفتيش متطورة في مختلف المناطق، والدوريات الميدانية، وخطط الانتشار الميداني الشاملة.
كما كثفت شرطة الشارقة حملاتها التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التعاون واليقظة بين أفراد المجتمع.
وأكد العميد عمر بو الزود مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة أن هذا الإنجاز يعكس أيضاً نجاح الخطط الوقائية والتكامل بين العمل الأمني والمجتمعي.
وعلى مدار النصف الأول من العام الجاري، عملت فرق متخصصة على بناء شراكات فعّالة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وأشار العميد عمر إلى أنهم أطلقوا أيضاً حملات مستهدفة للتوعية بالجرائم المستحدثة مثل الاحتيال الإلكتروني والجرائم السلوكية.