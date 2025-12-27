2180 مكالمة لبلدية دبي خلال أمطار ديسمبر الغزيرة

في الأسبوع الماضي، كان هناك هطول أمطار واسع النطاق وطقس غير مستقر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كانت هناك تقارير عن فيضانات في عدة أجزاء من البلاد. في بعض الإمارات، اقتلعت الأشجار وانهارت الهياكل. في أعقاب ذلك، تم إغلاق جبل جيس في رأس الخيمة لعدة أيام.