2180 مكالمة لبلدية دبي خلال أمطار ديسمبر الغزيرة

تلقت بلدية دبي أكثر من 2,180 مكالمة مرتبطة في جميع أنحاء الإمارة خلال فترة الطقس غير المستقر الأخيرة التي ضربت الإمارات العربية المتحدة. وفقًا لمتحدث باسم الهيئة المدنية، تراوحت التقارير من تراكم المياه على الطرق الرئيسية والداخلية إلى مشاكل في الأحياء السكنية والمناطق العامة والحدائق.
في الأسبوع الماضي، كان هناك هطول أمطار واسع النطاق وطقس غير مستقر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كانت هناك تقارير عن فيضانات في عدة أجزاء من البلاد. في بعض الإمارات، اقتلعت الأشجار وانهارت الهياكل. في أعقاب ذلك، تم إغلاق جبل جيس في رأس الخيمة لعدة أيام.
استجابةً لهطول الأمطار، قالت بلدية دبي إنها أعطت الأولوية للسلامة العامة واستمرار تشغيل الخدمات الأساسية. وقال متحدث: “بتوجيه من قيادتها، تعطي بلدية دبي الأولوية للسلامة العامة واستمرار تشغيل شبكات الطرق الرئيسية والمناطق السكنية”.
من خلال عمليات الطوارئ الميدانية المنسقة، عملت فرق بلدية دبي لضمان استمرارية حركة المرور، والحفاظ على الوصول إلى المجتمعات السكنية، وإزالة العوائق المتعلقة بالطقس، وتنفيذ أعمال التنظيف والصرف في المواقع المتضررة. ركزت الاستجابة على إبقاء الطرق الرئيسية وظيفية مع معالجة تجمع المياه في الشوارع الداخلية والمناطق العامة.
قالت البلدية إن تعاملها مع أمطار ديسمبر يعكس التحسينات التي أُجريت بعد حدث أبريل 2024، الذي كشف عن نقاط ضعف في أنظمة الصرف ودفع إلى مراجعة شاملة لإدارة مياه الأمطار في جميع أنحاء المدينة.
قال المتحدث: “الدروس المستفادة من أمطار أبريل 2024 ساهمت في تحسين الاستعداد للصرف، بما في ذلك تدابير مؤقتة وطويلة الأجل نُفذت من خلال مشاريع مستهدفة في المناطق المتضررة سابقًا”. تضمنت هذه التدابير ترقيات لشبكات الصرف، وتحسين قدرة الضخ، وتحسين التنسيق بين فرق الطوارئ والبنية التحتية.
شهدت البلاد هطول أمطار غير مسبوقة في أبريل 2024، عندما تعرضت الإمارات العربية المتحدة لأشد عاصفة مطرية سُجلت في تاريخ البلاد. سقط أكثر من 250 ملم من الأمطار في غضون 24 ساعة فقط، مما جعلها الأشد في تاريخ الإمارات المسجل منذ 75 عامًا. تسببت في فيضانات وأضرار هائلة في البنية التحتية.
نتيجة لذلك، قالت بلدية دبي إن استجابتها للصرف قد تحسنت، مما يعزز قدرة المدينة على إدارة ظروف الطقس المماثلة مع الحفاظ على استمرارية الخدمة والسلامة العامة.
حذر خبراء المناخ من أن أحداث هطول الأمطار الغزيرة قد تصبح أكثر تكرارًا في المنطقة بسبب تغير أنماط المناخ، مما دفع السلطات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى تسريع الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة والاستعداد للطوارئ. في نوفمبر من العام الماضي، أطلقت دبي خطط الطوارئ وتأكدت من أن تسعين بالمئة من المناطق المتضررة من أمطار أبريل خضعت لتحديثات واسعة النطاق.