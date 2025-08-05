2172 سائق أجرة يحظون بالتكريم في دبي لأمانتهم وتميزهم

كرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 2000 سائق تاكسي في دبي تقديراً لخدماتهم المتميزة ومهاراتهم المتميزة في خدمة العملاء.
وأشادت الهيئة ، ضمن مبادرة «سفراء الطريق»، بعمل 2172 سائق أجرة التزموا بكافة الأنظمة واللوائح، وحافظوا على معايير النظافة الشخصية ونظافة المركبات، وأعادوا المفقودات إلى أصحابها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحفيز السائقين على تقديم خدمة متميزة للعملاء.
وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "شمل التكريم 2172 سائقًا في عام 2024 وحتى النصف الأول من هذا العام". وأضاف أن هذا البرنامج "عزز روح المنافسة الشريفة بين السائقين"، وعزز رضا العملاء. "ونتيجة لذلك، ساهم في الارتقاء بجودة الحياة بشكل عام في جميع أنحاء الإمارة من خلال توفير تجربة تنقل أكثر أمانًا وراحة، وتعزيز السلامة والوعي المروري".
وعبر السائقون المكرمون عن تقديرهم وسعادتهم بهذه اللفتة الكريمة.
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