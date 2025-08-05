2172 سائق أجرة يحظون بالتكريم في دبي لأمانتهم وتميزهم

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "شمل التكريم 2172 سائقًا في عام 2024 وحتى النصف الأول من هذا العام". وأضاف أن هذا البرنامج "عزز روح المنافسة الشريفة بين السائقين"، وعزز رضا العملاء. "ونتيجة لذلك، ساهم في الارتقاء بجودة الحياة بشكل عام في جميع أنحاء الإمارة من خلال توفير تجربة تنقل أكثر أمانًا وراحة، وتعزيز السلامة والوعي المروري".