21.4 درجة مئوية في صيف الإمارات: مناطق جبلية تُقدم طقساً شتوياً

عندما تصل درجة الحرارة إلى 51 درجة مئوية في بعض أنحاء الإمارات، يصعب تخيل أن هناك أي مكان في البلاد يشبه صباحًا شتويًا باردًا. ولكن توجد بعض الأماكن المخفية حيث يمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى أوائل العشرينات، ونعم، يعيش الناس هناك.

صباح يوم الإثنين، كانت درجة الحرارة في جبل جيس في رأس الخيمة منعشة حيث بلغت 23.1 درجة مئوية، بينما سجل جبل مبرح في الفجيرة 24.4 درجة مئوية. كما تمتع كل من جبل الرحبة، والفرفار، وحتى جبل حفيت في العين بصباح أكثر برودة، بعيدًا عن الحرارة الحارقة التي تلف بقية أنحاء البلاد.

قبل أسبوع واحد فقط، انخفضت درجة الحرارة في جبل الحبن في الفجيرة إلى 21.4 درجة مئوية، وهي أبرد درجة حرارة في الإمارات في ذلك اليوم.

لماذا هذه الأماكن باردة جدًا؟

قال فهد محمد عبد الرحمن، مطارد العواصف، إن الإجابة تكمن في ارتفاعها ورياحها وبعدها عن المدن. وأوضح: "لأنها مرتفعة عن مستوى سطح البحر، تنخفض درجات الحرارة مع الارتفاع، بالإضافة إلى تأثير التبريد الليلي ورياح الجبال، وبعدها عن تأثير المدن والبحر".

وأضاف أن الفرق ليس غريبًا. "الفرق في درجة الحرارة بين قمم الجبال والسواحل أمر طبيعي في كل صيف، وغالبًا ما يتراوح بين 5 و 10 درجات مئوية خلال النهار، ويكون أكبر في الليل".

وأشار إلى أن هذا العام، قد يكون الفرق أكثر وضوحًا لأن موجات الحر على السواحل "أكثر شدة"، والطقس في القمم أقل رطوبة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة هناك.

بالنسبة للسكان، الحياة في هذه المناطق الجبلية أكثر متعة في الصيف. وقال فهد: "يتمتع سكان الجبال بصيف أكثر اعتدالًا، ويقضون وقتًا أطول في الهواء الطلق، ويعتمدون بشكل أقل على تكييف الهواء، ويواصلون بعض الزراعة والرعي، ويشهدون المزيد من السياحة الداخلية مقارنةً بالسواحل الحارة والرطبة".

وهذا المناخ الأكثر برودة يجذب الزوار. وأضاف فهد: "نعم، من المتوقع زيادة في عدد الزوار في الصيف، وخاصة خلال موجات الحر الشديدة، لأن هذه المناطق توفر طقسًا أكثر برودة وملاءمة للأنشطة الخارجية مقارنةً بالسواحل".

أشار محمد سجاد، وهو من هواة الطقس المقيم في دبي ويدير حسابًا على إنستغرام باسم @uaeweatherman، إلى أنه ليست كل "الأماكن الباردة" متاحة للجمهور بنفس القدر. وقال: "سُجلت درجة الحرارة في جبل جيس 24 درجة مئوية على ارتفاع 1800 متر فوق مستوى سطح البحر. لكن أعلى نقطة يمكن الوصول إليها بالسيارة للجمهور هي المنعطف الأخير قبل البوابة الأمنية على ارتفاع 1360 مترًا فوق مستوى سطح البحر، حيث ستكون درجة الحرارة حوالي 29-32 درجة مئوية. وهذا يعني أنه ليس مكانًا باردًا للجمهور خلال الصيف".

متى يمكن الشعور بالبرودة الحقيقية؟

مع ذلك، قال سجاد إن بعض جبال الساحل الشرقي يمكن أن توفر انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الأيام الغائمة. وأضاف: "على الساحل الشرقي والجبال من كلباء إلى دبا، وخلال أيام الصيف شديدة الحرارة، تلامس الغيوم المنخفضة الجبال من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الصباح، وفي بعض الأيام، حتى الظهر".

تتراوح ارتفاعات هذه الجبال بين 650 و720 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويمكن للجمهور القيادة إلى القمة. عندما تلامس الغيوم الجبل، تنخفض درجة الحرارة إلى 18-23 درجة مئوية، مما يجعلها باردة جدًا، وغالبًا ما تكون باردة بما يكفي لارتداء سترة شتوية.

وذلك لأن الغيوم تتكون من قطرات ماء صغيرة أو بلورات ثلجية تحجب أشعة الشمس وتمتص الحرارة، مما يخلق برودة منعشة. وعندما تلامس الغيوم الجبل، يمكن للزوار أن يكونوا داخل الغيوم وحتى يلمسوها.

وأوصى سجاد بموقعين يمكن الوصول إليهما بسهولة لمثل هذه الظروف: "استراحة السحب، على ارتفاع 650 مترًا فوق مستوى سطح البحر، في خورفكان، الشارقة. يمكنك القيادة إلى القمة بأي نوع من السيارات، وجبل الفرفار، على ارتفاع 710 مترًا فوق مستوى سطح البحر، في الفجيرة. ستحتاج إلى سيارة دفع رباعي للوصول إلى القمة".