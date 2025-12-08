2026 في الإمارات: من التاكسي الطائر إلى حظر البلاستيك.. 12 نقلة نوعية منتظرة

أعلنت دولة الإمارات عن مجموعة من القواعد والتحديثات والإطلاق الجديد في عام 2026 – وكلها تهدف إلى جعل حياة المقيمين أسهل وأكثر إشباعًا.
مع موافقة الحكومة على أكبر ميزانية اتحادية على الإطلاق للعام القادم، تخطط الدولة لتعزيز الحياة في كل قطاع. المستقبل في دائرة الضوء، مع تصدر التقنيات الجديدة والقواعد المعدلة المشهد.
من الإصلاحات الضريبية الكبرى إلى قطار الاتحاد، ومن التاكسي الطائر إلى المعالم الجديدة، إليك ما ينتظر سكان الإمارات في عام 2026:
تم الإعلان عن تغيير في كيفية تطبيق الضرائب على المشروبات السكرية في البلاد اعتباراً من 1 يناير 2026.
قالت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب إنه اعتباراً من العام المقبل، سيتم احتساب الضريبة المطبقة على المشروبات المحلاة بناءً على محتواها من السكر، بدلاً من فئة المنتج – وهي ضريبة إنتاج بنسبة 50%. ويهدف هذا إلى جعل الدولة أكثر صحة.
كجزء من نهج مرحلي للقضاء على البلاستيك أحادي الاستخدام في البلاد، ستنفذ الإمارات حظراً شاملاً على استيراد وإنتاج وتجارة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتباراً من 1 يناير 2026.
يأتي هذا كجزء من النهج المرحلي الذي بدأ في عام 2024 بحظر الأكياس البلاستيكية. وكانت دبي وإمارات أخرى قد فرضت في وقت سابق حظراً على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وطبقت تعريفة 25 فلساً اعتباراً من 1 يناير 2024. وقد شمل الحظر الملاعق البلاستيكية، وحاويات الطعام المصنوعة من الستايروفوم، وأغطية الطاولات، وأعواد القطن، والقش، وأكواب الستايروفوم أحادية الاستخدام المصنوعة من البلاستيك.
سيمتد الحظر الآن ليشمل الأكواب والأغطية البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأدوات المائدة البلاستيكية أحادية الاستخدام، وحاويات الطعام البلاستيكية، والأطباق البلاستيكية.
من المقرر أن تبسط الإمارات إجراءات الضرائب من خلال قواعد جديدة لضريبة القيمة المضافة (VAT) سيتم تطبيقها في عام 2026.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تنص التعديلات على القانون الحالي على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة لن يحتاجوا بعد الآن إلى إصدار فواتير ذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي. وسيكون هناك أيضاً حد زمني مدته خمس سنوات لتقديم طلبات استرداد أي ضريبة قابلة للاسترداد زائدة بعد إجراء التسوية، من بين تغييرات أخرى.
أعلنت الإمارات عن إصلاحات ضريبية شاملة اعتباراً من عام 2026، تهدف إلى تسهيل حياة دافعي الضرائب وزيادة الشفافية. ستكون هناك قواعد ومواعيد نهائية أكثر وضوحاً، بما في ذلك المطالبة باسترداد الأموال.
كما توسع القواعد الجديدة سلطات التدقيق والتحقيق للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) – وهي خطوة يجب أن تترجم إلى نزاعات أقل، وحلول أسرع، وعملية أكثر قابلية للتنبؤ.
بدءاً من منتصف عام 2026، ستطبق الإمارات نظاماً وطنياً للفواتير الإلكترونية على مراحل.
بموجب النظام الجديد، يجب على الشركات تبادل الفواتير من خلال صيغة إلكترونية موحدة – وليس مجرد ملفات PDF أو نسخ ممسوحة ضوئياً. ستعمل هذه الفواتير الإلكترونية على أتمتة عملية الفواتير، وضمان الامتثال للوائح الضريبية الوطنية، وتسريع العمليات.
ستنتقل مدارس المنهج الهندي في جميع أنحاء الإمارات رسمياً إلى التقويم الأكاديمي الموحد لوزارة التربية والتعليم بدءاً من أبريل 2026. يمثل هذا تغييراً كبيراً للمؤسسات، التي اتبعت تقليدياً دورة أبريل-مارس.
تطبق المدارس تحولاً منظماً لتقليل التأثير على الطلاب والمجتمع المدرسي.
من المقرر أن يبدأ قطار الاتحاد المنتظر على مستوى الدولة عملياته لنقل الركاب في عام 2026. وبمجرد أن يعمل بكامل طاقته، ستربط الشبكة 11 مدينة ومنطقة رئيسية، مما يمكن السكان من السفر على طول وعرض البلاد بسهولة.
من المتوقع أن يعزز السكك الحديدية الاقتصادات ويغير المشهد العقاري في البلاد. وقد يعني أيضاً أن المزيد من السكان سينتقلون للعيش خارج المدن ويتنقلون إلى العمل عبر القطار.
ستصبح سيارات الأجرة الجوية حقيقة واقعة لسكان الإمارات في العام المقبل، مع تحويل أكثر من 100 مهبط للطائرات العمودية إلى منافذ عمودية (vertiports) لاستيعاب الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL).
في معرض دبي للطيران هذا العام، تمكن الزوار من الاقتراب من سيارات الأجرة الطائرة لرؤية شكلها الداخلي. وقعت شركتا Joby و Archer الأمريكيتان المصنعتان لطائرات eVTOL اتفاقيات مع كيانات محلية لإطلاق العمليات وتجريان رحلات تجريبية في البلاد منذ أشهر عديدة. سيتم قريباً إكمال الرحلات التي كانت تستغرق ساعات في دقائق.
بالحديث عن مستقبل التنقل في المدينة، من المقرر أن يتم طرح سيارات الأجرة الروبوتية أو سيارات الأجرة ذاتية القيادة على طول شارع الشيخ زايد الرئيسي في دبي بحلول العام المقبل.
تُجرى حالياً جولات تجريبية، حيث تصل سرعة سيارات الأجرة إلى 72 كم/ساعة. ستوفر بعض سيارات الأجرة بدون سائق مقاعد تدليك لتوفير مزيد من الراحة للركاب.
قد يتمكن سائقو السيارات في الإمارات قريباً من استخدام نفق دبي – وهو نظام نقل تحت الأرض سريع وفعال ومقاوم للطقس بطول 17 كم تم الإعلان عنه من قبل إيلون ماسك هذا العام.
ذكرت وكالة بلومبرج (Bloomberg) الأمريكية في وقت سابق، نقلاً عن وزير إماراتي رفيع المستوى، أن النظام سيعمل في عام 2026.
تم الإعلان عن أن معرض جيتكس سيقام في مدينة إكسبو دبي في عام 2026، مما يزيد من حجم الحدث التقني الضخم.
يخطط المنظمون لتوسيع نطاق الحدث ليشمل المدينة بأكملها، مما يوفر للمديرين التنفيذيين والمستثمرين التقنيين الدوليين فرصة لاستكشاف المدينة.
يتم حالياً تحويل دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع على مستوى السطح لتحسين حركة المرور، مع توقع افتتاح خمسة جسور جديدة. عند الانتهاء، سيضاعف المشروع سعة التقاطع ويقلل متوسط التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط.
سيتمكن السكان قريباً من استخدام جسرين من هذه الجسور الجديدة، حيث يظهر الجدول الزمني الحالي افتتاح أحدهما في مارس 2026 والآخر في أكتوبر 2026.