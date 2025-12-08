2026 في الإمارات: من التاكسي الطائر إلى حظر البلاستيك.. 12 نقلة نوعية منتظرة

أعلنت دولة الإمارات عن مجموعة من القواعد والتحديثات والإطلاق الجديد في عام 2026 – وكلها تهدف إلى جعل حياة المقيمين أسهل وأكثر إشباعًا.

مع موافقة الحكومة على أكبر ميزانية اتحادية على الإطلاق للعام القادم، تخطط الدولة لتعزيز الحياة في كل قطاع. المستقبل في دائرة الضوء، مع تصدر التقنيات الجديدة والقواعد المعدلة المشهد.

من الإصلاحات الضريبية الكبرى إلى قطار الاتحاد، ومن التاكسي الطائر إلى المعالم الجديدة، إليك ما ينتظر سكان الإمارات في عام 2026:

1. ضريبة السكر

تم الإعلان عن تغيير في كيفية تطبيق الضرائب على المشروبات السكرية في البلاد اعتباراً من 1 يناير 2026.

قالت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب إنه اعتباراً من العام المقبل، سيتم احتساب الضريبة المطبقة على المشروبات المحلاة بناءً على محتواها من السكر، بدلاً من فئة المنتج – وهي ضريبة إنتاج بنسبة 50%. ويهدف هذا إلى جعل الدولة أكثر صحة.

