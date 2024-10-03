2000 مخالفة لقواعد التسويق الهاتفي

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، يعاقب الشخص بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى قطع جميع الأرقام المسجلة باسمه لمدة 3 أشهر، وتزيد الغرامة إلى 50 ألف درهم، مع حرمانه من الحصول على أي خدمة من شركات الاتصالات في الدولة لمدة 12 شهراً في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال 30 يوماً.