2000 قطعة نادرة في منزل مواطن تعكس إرث الشيخ زايد وثقافة الإمارات

وفي إطار بحثه عن القطع الأثرية، حصل الحبسي على خاتم فضي مرصع بحجر الزركونيا كان ملكاً لكتيبة معمر القذافي الليبية. وقال: "وجدت هذا الخاتم في مزاد، ولم يدرك البائعون أهميته. وعندما عدت إلى المنزل وفحصته عن كثب، اكتشفت النقش الذي يشير إلى القذافي. وبعد بعض البحث، تأكدت من أنه خاتمه بالفعل".