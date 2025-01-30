2000 درهم غرامة سائقي التوصيل المتهورين في عجمان

وفي عجمان، تصل غرامة القيادة المتهورة إلى 2000 درهم، و23 نقطة سوداء، وحجز الدراجة النارية. أما عدم ارتداء الخوذة فيؤدي إلى غرامة 500 درهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الالتزام بإشارات المرور واللوائح يترتب عليه غرامة 500 درهم دون نقاط سوداء، في حين يؤدي دخول الطريق دون التأكد من خلوه إلى غرامة 400 درهم وأربع نقاط سوداء.