2000 درهم غرامة سائقي التوصيل المتهورين في عجمان
حذرت شرطة عجمان من القيادة المتهورة لسائقي التوصيل والتي تعرض حياة الناس للخطر، حيث أطلقت حملة صارمة ضد سائقي التوصيل المخالفين لقوانين السلامة المرورية.
وشهدت مخالفات سائقي الدراجات النارية العاملة في مجال التوصيل زيادة ملحوظة، مما دفع إلى تشديد الإجراءات وتكثيف الحملات التوعوية. وتكثف مبادرة شرطة عجمان الجهود الرامية إلى الحد من الحوادث التي يتورط فيها سائقو الدراجات النارية العاملة في مجال التوصيل وضمان سلامة الطرق للجميع.
وفي عجمان، تصل غرامة القيادة المتهورة إلى 2000 درهم، و23 نقطة سوداء، وحجز الدراجة النارية. أما عدم ارتداء الخوذة فيؤدي إلى غرامة 500 درهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الالتزام بإشارات المرور واللوائح يترتب عليه غرامة 500 درهم دون نقاط سوداء، في حين يؤدي دخول الطريق دون التأكد من خلوه إلى غرامة 400 درهم وأربع نقاط سوداء.
وأكد المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أهمية الالتزام بقوانين المرور، وقال: "هذه الحملة لا تهدف إلى التثقيف فقط، بل إلى تطبيق القانون، حيث يجب على سائقي التوصيل الالتزام بالسرعات المحددة، وارتداء الخوذات، والحفاظ على الانضباط في المسار المروري، ومن يخالف القواعد سيواجه إجراءات قانونية صارمة".
وفي إطار هذه المبادرة، نظمت شرطة عجمان مؤخراً سلسلة من الجلسات التوعوية لسائقي خدمة التوصيل عبر تطبيق طلبات، ركزت على استخدام معدات الحماية، والركوب الآمن في ظل الظروف الجوية السيئة، والتفاعل السليم مع المشاة والمركبات. كما تعمل شرطة عجمان على زيادة مراقبة الطرق لضمان امتثال السائقين لهذه اللوائح.
وحثت شرطة عجمان الجمهور على الإبلاغ عن سلوكيات القيادة الخطرة ودعت جميع شركات التوصيل إلى تحمل المسؤولية عن ضمان التزام سائقيها بقوانين المرور. وتعزز هذه الحملة سياسة عدم التسامح مطلقاً مع القيادة المتهورة، مؤكدة أن السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة.