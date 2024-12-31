2000 درهم غرامة إطلاق الألعاب النارية والقيادة غير الآمنة في رأس السنة بأبوظبي
حذرت السلطات في أبوظبي المحتفلين بالعام الجديد من استخدام الألعاب النارية ورذاذ المفرقعات من المركبات خلال الاحتفالات.
وحثت شرطة أبوظبي السكان على إعطاء الأولوية للسلامة على الطرق وتجنب الممارسات غير الآمنة التي قد تؤدي إلى غرامات وعقوبات. وحذرت الشرطة بشكل خاص من إلقاء الألعاب النارية أو استخدام البخاخات من المركبات، وهي أنشطة محظورة تمامًا خلال الاحتفالات.
وفي بيان أصدرته قبل ليلة رأس السنة، حذرت الشرطة من إبراز نوافذ السيارات أو فتحات سقفها، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة. ومثل هذا السلوك المتهور يخالف قوانين المرور في الإمارات، وقد يؤدي إلى فرض غرامات وحجز السيارة، وحتى اتخاذ إجراءات قانونية.
وبحسب التعميم، فإن الخروج من نافذة السيارة أو فتحة سقفها قد يؤدي إلى غرامة قدرها 2000 درهم و23 نقطة سوداء وحجز السيارة لمدة 60 يومًا. كما أن رمي الأشياء أو رشها من المركبات المتحركة يشكل خطرًا ليس فقط على المتورطين ولكن أيضًا على مستخدمي الطريق الآخرين والمشاة. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى غرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط سوداء.
وذكّرت السلطات المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتجنب المشتتات والحذر أثناء الاحتفالات لضمان بداية آمنة وممتعة للعام الجديد، كما شددت على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب القيادة المتهورة، خاصة في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة أو بالقرب من الفعاليات المزدحمة.
وبينما تستعد أبوظبي للاحتفال بالعيد، تظل الشرطة ملتزمة بحماية الجمهور وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق، وحثت أفراد المجتمع على التحلي بالمسؤولية أثناء الاحتفال.