2000 درهم غرامة إطلاق الألعاب النارية والقيادة غير الآمنة في رأس السنة بأبوظبي

وبحسب التعميم، فإن الخروج من نافذة السيارة أو فتحة سقفها قد يؤدي إلى غرامة قدرها 2000 درهم و23 نقطة سوداء وحجز السيارة لمدة 60 يومًا. كما أن رمي الأشياء أو رشها من المركبات المتحركة يشكل خطرًا ليس فقط على المتورطين ولكن أيضًا على مستخدمي الطريق الآخرين والمشاة. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى غرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط سوداء.