200 مليون دولار تكلفة مشروع زراعي جديد بين الإمارات و"بيل جيتس"

وسيكون المزارعون في دولة الإمارات أول من يستفيد من مجموعة الابتكارات التي تم إطلاقها في إطار المشروع الذي يهدف إلى مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تؤثر على 35 مليون شجرة و50 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم، وتتسبب في خسائر في المحاصيل ومكافحة الآفات بقيمة 2 مليار دولار كل عام.