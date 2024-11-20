200 مليون دولار تكلفة مشروع زراعي جديد بين الإمارات و"بيل جيتس"
بحث "بيل جيتس"، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، ومريم المهيري، رئيسة الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، البرامج التي تم إطلاقها في إطار مشروع مشترك بقيمة 200 مليون دولار بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، اليوم الأربعاء في قصر الإمارات في أبو ظبي.
وتضمنت الشراكة التي أُعلن عنها خلال مؤتمر المناخ في العام الماضي أربعة حلول أساسية للمشاكل الزراعية في مختلف أنحاء العالم. وتصدرت قائمة المشاريع المخطط لها مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تتسبب في خسائر سنوية تقدر بنحو 2 مليار دولار في 49 دولة، ومساعدة المزارعين الصغار على مكافحة الظروف الجوية المدمرة ومنحهم إمكانية الوصول إلى تقنيات الزراعة الصحيحة فضلاً عن توقعات الطقس الدقيقة.
وتشمل المخططات المقترحة أيضًا برنامج AgriLLM الذي يستخدم نماذج لغوية كبيرة لتلخيص البحوث الزراعية المعقدة إلى وسائل عملية ويمكن الوصول إليها حتى بالنسبة للمزارعين الصغار في البلدان النامية.
وقال بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والمُحسن منذ فترة طويلة، بعد دراسة المشاريع "عندما تفكر في انخفاض الدخل أو سوء التغذية... وتضع تغير المناخ فوق كل ذلك"، "حتى بدون تغير المناخ، هناك استثمارات ضخمة يمكن القيام بها في الزراعة".
وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد: "لقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بعمل رائع خلال استضافة مؤتمر الأطراف في العام الماضي، دعونا نرى ما إذا كان أي شخص قادر على الارتقاء إلى مستوى ذلك".
"يجب أن تكون أهدافنا واضحة للغاية... لقد أحببت نصائح المزارعين (المخطط) ومساعدة البلدان في تحديد الاستثمارات الزراعية الصحيحة. إن تغير المناخ مشكلة تؤثر على الزراعة في جميع أنحاء العالم، لذا بفضل مشاركة الجميع، تلتزم مؤسستنا بهذه الشراكة".
وقالت المهيري إن الخطط المقترحة تعالج التحديات المتقطعة المتعلقة بالأمن الغذائي وتغير المناخ، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة العمل المناخي.
"تظهر كل هذه الأدوات جهودنا نحو إيجاد حلول عملية، مما يمنح المزارعين الصغار أدوات مؤثرة لاتخاذ القرارات الصحيحة لتحسين سبل عيش المزارعين."
وسيكون المزارعون في دولة الإمارات أول من يستفيد من مجموعة الابتكارات التي تم إطلاقها في إطار المشروع الذي يهدف إلى مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تؤثر على 35 مليون شجرة و50 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم، وتتسبب في خسائر في المحاصيل ومكافحة الآفات بقيمة 2 مليار دولار كل عام.
ابتداءً من يناير/كانون الثاني من العام المقبل، سيتم البدء في معالجة نحو 20 حلاً، بما في ذلك تعقيم السوس، واستنشاق الكلاب، ومصائد الفيرومونات، من خلال جرد المخزون، وتوحيد الابتكارات والمناقشات العملية.
وقال علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا): "هناك العديد من الحلول المتاحة، ومن خلال الكونسورتيوم العالمي سوف ندرس كيفية جعلها أكثر فعالية وقابلة للتنفيذ من قبل المزارعين في جميع أنحاء العالم".
"إذا أخذنا المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة كمثال، فلدينا مكتب في الإمارات العربية المتحدة و16 مكتباً إقليمياً من المغرب حتى الصين، لذا لدينا المعرفة من مختلف البلدان والتي يمكننا استخدامها لتقييم إيجابيات وسلبيات الحل المحتمل بشكل جماعي."
وأضاف أن "حلاً واحداً لن يكون كافياً لتحقيق الهدف، بل يجب أن تكون الحلول مشتركة ومشتركة بين جميع المزارعين".
لقد تضاعفت أضرار سوسة النخيل الحمراء على مدى العقدين الماضيين، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ العديد من الحلول الدائمة على نطاق واسع. وقال علي أبو سبع: "إنك تحتاج إلى عدد من الرعاة وشخص (موثوق) يهتم ويدفع بالمشروع إلى الأمام، وقد اتخذت الإمارات العربية المتحدة الآن الخطوة الأولى".