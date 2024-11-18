200 "لاند كروزر" جديدة لدوريات شرطة دبي لتعزيز الأمان

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي 200 مركبة "لاند كروزر" جديدة بالكامل، موزعة حصرياً من قبل شركة الفطيم للسيارات، إلى أسطول دورياتها، وستكون الدوريات مسؤولة عن تنظيم حركة المرور وتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في المناطق السياحية وغيرها من مناطق الإمارة.