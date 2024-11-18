200 "لاند كروزر" جديدة لدوريات شرطة دبي لتعزيز الأمان
أضافت القيادة العامة لشرطة دبي 200 مركبة "لاند كروزر" جديدة بالكامل، موزعة حصرياً من قبل شركة الفطيم للسيارات، إلى أسطول دورياتها، وستكون الدوريات مسؤولة عن تنظيم حركة المرور وتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في المناطق السياحية وغيرها من مناطق الإمارة.
وأوضح اللواء الغيثي أن إطلاق الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على استخدام الوسائل الحديثة التي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات والأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الدوريات الجديدة تشكل إضافة لدوريات الأمن والشرطة لتغطي كافة مناطق الإمارة، وتهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الاستجابة، وتعزيز ثقة الجمهور في أداء الشرطة.
وأشاد اللواء الغيثي بالتعاون والتنسيق بين شرطة دبي وشركة الفطيم للسيارات في دعم البرامج والأنشطة القيادية بما يضمن التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد أن شرطة دبي تحرص دائماً على ترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الدائمة والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين يعكس توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي.
وأكد يوسف الرئيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن الفطيم للسيارات تتطلع إلى مزيد من التعاون، وتقديم الدعم الدائم لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى التطوير المستمر لأسطولها ومعداتها المخصصة لخدمة المجتمع.
وأطلق اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات الدوريات الجديدة بحضور العميد نبيل عبدالله الرضا مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالإنابة والعميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات بالإنابة ومن شركة الفطيم للسيارات "أنطوان بارت" نائب الرئيس ويوسف الرئيسي مدير عام العلاقات الحكومية في الفطيم للسيارات و"جاك برنت" المدير العام لشركة الفطيم تويوتا ولكزس وشريف عطوة مدير المبيعات في الفطيم للسيارات.