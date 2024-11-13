200 عامل يؤدون العمرة بدعم من"الشارقة الخيرية"

سيؤدي العامل المصري سعيد محمد البالغ من العمر 55 عاماً مناسك العمرة للمرة الثانية، في حين ستكون هذه هي المرة الأولى بالنسبة له مع برنامج الجمعية الخيرية. وقال العامل من بلدية الحمرية: "لقد سهلوا لنا العملية بأكملها، وتم توفير كل شيء من ملابس الإحرام إلى جميع الضروريات الأخرى مسبقاً، ولا أستطيع أن أصف مدى امتناني لجمعية الشارقة الخيرية على كل ما فعلته من أجلنا".