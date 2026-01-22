200 الف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

أعلنت بيج تيكت عن الفائزين في السحب الإلكتروني الأسبوعي الثاني لشهر يناير، والذي شمل أربعة مغتربين من بنغلاديش والهند وباكستان.
فاز كل من رفيق الإسلام، شفيق بايكا محمد، محمد علي رياض، وإرشاد جول بمبلغ 50 ألف درهم لكل منهم في السحب.
يعيش شفيق بايكا محمد، وهو محترف مبيعات يبلغ من العمر 36 عامًا من مانجالور، بمفرده في دبي منذ 15 عامًا، بينما لا تزال عائلته في الوطن. فاز شفيق أخيرًا بالسحب بعد محاولات استمرت عقدًا من الزمان بتذكرة اشتراها مع صديقه. وهو يخطط الآن لجلب عائلته إلى الإمارات بشكل متكرر.
“كانت مفاجأة رائعة، كنت بحاجة ماسة لهذا الفوز. أخطط لتقسيم الجائزة النقدية مع صديقي، وأتطلع إلى جلب عائلتي إلى الإمارات بشكل متكرر للزيارات وقضاء وقت ممتع معًا.”
يخطط شفيق لمواصلة المشاركة في بيج تيكت وشجع الآخرين على البقاء متفائلين ومواصلة المحاولة.
فائز آخر، إرشاد جول، مغترب باكستاني يعمل في شركة سياحة سفاري صحراوية في الإمارات، يحتفل بفوزه إلى جانب سبعة من أعضاء مجموعته. يعيش في دبي منذ 23 عامًا وكان يشتري التذاكر لما يقرب من عقد من الزمان قبل أن يحقق الفوز أخيرًا.
“عندما تلقيت مكالمة الفوز، كنت سعيدًا للغاية. الفوز بعد المشاركة لما يقرب من عقد من الزمان يمنح شعورًا مجزيًا بشكل خاص. بينما لم أقرر بعد كيف سأستخدم حصتي من الجائزة النقدية، أعلم أنني سأقسمها مع مجموعتي،" قال.
يخطط لمواصلة الشراء مع مجموعته، قائلاً إن اللعب معًا يجعل التجربة أكثر إثارة ومكافأة.
الفائزان الآخران، رفيق الإسلام من بنغلاديش ومحمد علي رياض من الهند، كانا متحمسين بعد فوزهما الذي حققاه بشراء التذاكر عبر الإنترنت.
في شهر يناير، تتاح للمشاركين فرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم، مما يمنح فائزًا محظوظًا فرصة بدء العام كمليونير فوري. كما سيتم منح خمس جوائز بقيمة مليون درهم لكل منها.
مع الإعلان عن الفائزين طوال الشهر، يمكن للعملاء مشاهدة السحوبات الإلكترونية مباشرة في الساعة 11 صباحًا على قناة يوتيوب والموقع الإلكتروني، حيث يتم الكشف عن الفائزين الجدد في الوقت الفعلي.
في غضون ذلك، يمكن لأولئك الذين يشترون تذكرتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و 24 يناير الحصول على مكان في السحب المباشر في 3 فبراير، حيث تنتظرهم جوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 50,000 درهم و 150,000 درهم. سيتم الإعلان عن أسماء المشاركين الأربعة المختارين في 1 فبراير.
سيحظى العملاء أيضًا بفرصة قيادة سيارة BMW X5، مع تحديد موعد السحب في 3 فبراير، إلى جانب سيارة فاخرة ثانية، وهي رينج روفر فيلار.
التذاكر متاحة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني أو في الأكشاك الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.