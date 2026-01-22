200 الف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

يعيش شفيق بايكا محمد، وهو محترف مبيعات يبلغ من العمر 36 عامًا من مانجالور، بمفرده في دبي منذ 15 عامًا، بينما لا تزال عائلته في الوطن. فاز شفيق أخيرًا بالسحب بعد محاولات استمرت عقدًا من الزمان بتذكرة اشتراها مع صديقه. وهو يخطط الآن لجلب عائلته إلى الإمارات بشكل متكرر.