200% ارتفاع أسعار الفلل في دبي خلال 3 سنوات

قفزت أسعار الفلل والمنازل في بعض مناطق دبي بنسبة تزيد عن 200 في المائة في ثلاث سنوات بسبب الطلب المستمر في ظل العرض المحدود والتدفق الكبير للأسر وتدفق المليونيرات إلى الإمارة.

وبحسب البيانات التي نشرتها شركة Allsopp & Allsopp، فقد شهدت منطقتا الواحة وند الشبا ارتفاعاً في متوسط أسعار الفلل والمنازل بنسبة 265% و207% على التوالي، بين أبريل 2022 ومايو 2025.