200% ارتفاع أسعار الفلل في دبي خلال 3 سنوات

قفزت أسعار الفلل والمنازل في بعض مناطق دبي بنسبة تزيد عن 200 في المائة في ثلاث سنوات بسبب الطلب المستمر في ظل العرض المحدود والتدفق الكبير للأسر وتدفق المليونيرات إلى الإمارة.
وبحسب البيانات التي نشرتها شركة Allsopp & Allsopp، فقد شهدت منطقتا الواحة وند الشبا ارتفاعاً في متوسط أسعار الفلل والمنازل بنسبة 265% و207% على التوالي، بين أبريل 2022 ومايو 2025.
وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط الأسعار في منطقة الواحة من 1.2 مليون درهم إلى 4.4 مليون درهم، ومن 3.07 مليون درهم إلى 9.44 مليون درهم في ند الشبا خلال الفترة المقارنة.
ومن بين المجمعات السكنية الأخرى التي حققت أداءً أفضل، ارتفعت أسعار الفلل والمنازل في منطقة دبي الجنوب السكنية ومجمع دبي للاستثمار بنسبة 185% في كلا المجمعين من 1.4 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم، ومن 2.17 مليون درهم إلى 6.19 مليون درهم على التوالي.
وعلى نحو مماثل، شهدت مناطق القوز وجزر جميرا ومدينة دبي الرياضية وإعمار الجنوب والسطوة تضاعف متوسط أسعار الفلل والمنازل منذ مايو 2022، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 121% و176%.
قال لويس ألسوب، رئيس مجلس إدارة شركة ألسوب آند ألسوب: "يُعدّ هذا مؤشرًا واضحًا على استمرار الطلب، ومحدودية العرض، وتزايد ثقة المستثمرين في مجمعات الفلل والتاون هاوس في دبي. وقد أدى تحوّل تفضيلات المشترين نحو مساحات معيشة أوسع وأكثر خصوصية إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مدعومًا بنمو عدد السكان ورغبة المزيد من الأشخاص في تملك المنازل فور وصولهم إلى دبي".
شهد الطلب على الوحدات السكنية الأكبر، وخاصةً الفلل والمنازل، ارتفاعًا ملحوظًا منذ جائحة كوفيد-19. وقد دفع الإغلاق خلال الجائحة الكثيرين في الإمارات العربية المتحدة إلى البحث عن عقارات أكبر، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الفلل.
قال إن تدفق العائلات التي تنتقل إلى دبي كان عاملاً رئيسياً في ارتفاع الطلب على الفلل والتاون هاوس. وأضاف ألسوب: "مع التركيز على المساحة والخصوصية وسهولة الوصول إلى المرافق والمدارس الراقية، يتجه المشترون من العائلات بشكل متزايد نحو المجمعات السكنية في الضواحي. ويؤدي هذا التحول في الطلب إلى زيادة الأسعار، لا سيما في المناطق السكنية العريقة والمتصلة جيدًا".
وقال رئيس شركة ألسوب ورئيس شركة ألسوب إن البيانات أظهرت في المقام الأول أن أولئك الذين يشترون الفلل والمنازل هم من المقيمين، سواء من المغتربين على المدى الطويل أو الوافدين الجدد الذين يتطلعون إلى الاستقرار وتملك المنازل بدلاً من الإيجار، على الرغم من أن المستثمرين الأجانب ذوي الثروات العالية الذين ينشطون في قطاع الرفاهية يرون قيمة في الاستثمار في سوق الرفاهية في دبي.