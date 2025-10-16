200 ألف هجوم إلكتروني يستهدف الإمارات يومياً

وأظهرت بيانات الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، خلال عرض تقديمي قدمه في معرض جيتكس العالمي 2025 يوم الخميس، أن دبي تشهد أعلى عدد من الهجمات بنسبة 21 في المائة، تليها أبو ظبي (19 في المائة)، والشارقة (18 في المائة)، ورأس الخيمة (12 في المائة)، والفجيرة (15 في المائة)، وعجمان (9 في المائة) وأم القيوين (6 في المائة).