200 ألف مسافر بحري استقبلتهم دبي خلال11 شهراً
خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، استقبلت دبي وساعدت أكثر من 200 ألف مسافر وصلوا إلى الإمارة على متن السفن السياحية، كما تعاملت جمارك دبي بكفاءة مع أكثر من 1.23 مليون حقيبة لـ 281.775 مسافر خلال هذه الفترة.
ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الإدارة في دعم قطاع السياحة البحرية المتوسع في دبي، مع التركيز على تقديم خدمة سلسة وعالمية المستوى في الموانئ الرئيسية مثل ميناء راشد وميناء دبي.
وأكد خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي التزام الدائرة بدعم قطاع السياحة المتنامي في دبي، وقال: "نحن ملتزمون بدعم قطاع السياحة المتنامي في دبي من خلال رؤية استراتيجية تركز على تقديم خدمات جمركية فعالة ومتطورة، وضمان تجربة سفر سلسة للمسافرين القادمين جواً أو بحراً. وتدعم جهودنا أهداف دبي السياحية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33".
وأضاف: "نحن فخورون بكوننا جزءاً لا يتجزأ من الإنجازات العالمية التي تحققها دبي في مجال السياحة والسفر، من خلال مراكزها المميزة مثل مطار دبي الدولي، وميناء راشد، وميناء دبي".
وشهدت البنية التحتية القوية للسياحة البحرية في دبي نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتلعب جمارك دبي دوراً رئيسياً في تعزيز هذا التطور. وتتعاون الدائرة بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم خدمات استثنائية في محطات الرحلات البحرية، مما يساهم في زيادة شعبية المدينة كوجهة سياحية رئيسية.
وأكد فلاح السماك، مدير أول عمليات المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي، الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة للابتكار وتحسين الخدمات. وقال: "تعمل جمارك دبي باستمرار على تطوير خدماتها لضمان السفر السلس والفعال عبر نقاط التفتيش الجمركية، بما في ذلك مطار دبي الدولي والمراكز البحرية الشهيرة في المدينة. إن موقع دبي الفريد كجسر بين الشرق والغرب يتطلب معايير خدمة استثنائية على مدار العام للمسافرين والسياح".
وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن يكون موسم الرحلات البحرية 2024-2025 فترة قياسية أخرى، حيث تستعد دبي لاستقبال بعض أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم.
لتلبية الطلب المتزايد، قدمت جمارك دبي حلولاً جمركية جديدة تهدف إلى تعزيز رضا المسافرين وضمان معالجة فعالة في محطات السفن السياحية في المدينة.
ومع استمرار دبي في النمو كمركز سياحي عالمي رائد، فإن هذه الخدمات المحسنة تشكل أهمية بالغة في توفير تجربة فاخرة وسلسة للزوار عند وصولهم عن طريق البحر.