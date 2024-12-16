200 ألف مسافر بحري استقبلتهم دبي خلال11 شهراً

وأكد فلاح السماك، مدير أول عمليات المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي، الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة للابتكار وتحسين الخدمات. وقال: "تعمل جمارك دبي باستمرار على تطوير خدماتها لضمان السفر السلس والفعال عبر نقاط التفتيش الجمركية، بما في ذلك مطار دبي الدولي والمراكز البحرية الشهيرة في المدينة. إن موقع دبي الفريد كجسر بين الشرق والغرب يتطلب معايير خدمة استثنائية على مدار العام للمسافرين والسياح".