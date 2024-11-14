734 ألف درهم خسارة مقيمة بأبوظبي في احتيال تجاري

لا تزال إحدى المقيمات في أبوظبي، والتي قالت إنها خسرت ما يقرب من 734 ألف درهم ( 200 ألف دولار) في استثمارات وهمية بعد أن فتحت حساباً على موقع تداول مزيف قبل خمس سنوات، تتعرض للمطاردة من قبل المحتالين.
وقالت المرأة إن المحتالين اتصلوا بها مؤخراً وأخبروها أن حسابها تم نقله إلى موقع آخر ويجب عليها إعادة تنشيطه.
بدأ كل شيء في يونيو 2019 عندما عثرت المرأة على إعلان على"فيسبوك" Facebook لموقع تداول عبر الإنترنت - ufx.com. لم يعد الموقع موجودًا.
وقالت مديرة تكنولوجيا المعلومات الأردنية وهي تروي كيف وقعت فريسة للاحتيال: "لم أكن مشغولة للغاية في ذلك الوقت وقررت أن أجرب الأمر، فأرسلت بياناتي إلى الموقع الإلكتروني لفتح حساب".
وفي اليوم ذاته، تلقت اتصالاً من أحد الوكلاء، طلب منها إرسال نسخة من بطاقة هويتها وفاتورة الهاتف وعقد الإيجار كدليل على إقامتها في الإمارات.
"كان الرقم من البحرين، الأمر الذي بدا مشبوهاً بعض الشيء في البداية. لكن الوكيل بدا محترفاً وكنت أتلقى أيضًا مكالمات هاتفية من "قسم التوثيق" الخاص بهم. ثم اتصلت بمركز الاتصال الخاص بهم عدة مرات وبدا لي أن الشركة شرعية."
وبعد تبادل الوثائق والمكالمات، تمت الموافقة على "حسابها"، وتلقت مكالمة من وكيل آخر. وقالت السيدة البالغة من العمر 45 عاماً: "لقد شرح لي نظام التداول الآمن لشركة UFX وأقنعني بإيداع 50 ألف دولار".
"في البداية، كانت هناك بعض الصفقات الناجحة بقيمة 2000 دولار في اليوم، مما جعلني أؤمن بـ UFX والتداول عبر الإنترنت."
وفي النهاية أقنعها الوكيل بإيداع 50 ألف دولار أخرى، والتي خسرتها بسبب "انخفاض السوق".
بعد أن خسرت نصف رأس مالها، قررت المرأة إغلاق صفقاتها على UFX وسحب المبلغ المتبقي من حسابها.
"اتصل بي الوكيل في اليوم التالي وبدا عليه الانزعاج الشديد من طلبي لسحب النقود؛ وأقنعني مرة أخرى بالاحتفاظ بحسابي ووعدني بصفقات ناجحة لتعويض الخسائر.
"كان يتصل كل يوم لفتح صفقات جديدة بدت ناجحة في البداية."
وبعد شهرين، وبينما كانت المرأة تقضي إجازة صيفية في سوريا، اتصل بها العميل عارضاً عليها "صفقة العمر" في صناعة النفط.
"ومرة أخرى تكبدت الصفقة خسائر، وطلب مني إيداع المزيد من الأموال في حسابي المسمى UFX، كما دفعني إلى التقدم بطلب للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 300 ألف درهم، وقال لي إن المبلغ المطلوب لإتمام الصفقات واسترداد الأرباح وتعويض خسائري بالكامل".
لكن المرأة خسرت كامل المبلغ، وأصيبت بـ"صدمة شديدة".
ثم كتبت عدة رسائل إلكترونية إلى "دعم UFX"، وبعد ذلك بدأ وكيل آخر في الاتصال بها وطلب المزيد من المال لحفظ الحساب.
ولكن هذه المرة لم تقتنع بالأمر. وقالت: "لم يكن معي أي نقود على أي حال، حيث كانت أقساط القرض الشهرية تستهلك ثلث راتبي".
وقالت المرأة إنها انشغلت بالعمل بعد تفشي كوفيد-19 في عام 2020، مما ساعدها على الحفاظ على سلامتها العقلية. وأضافت: "لقد ساعدني عبء العمل الهائل في التركيز على الاحتفاظ بوظيفتي والتوقف عن التفكير في خسائري".
ومع ذلك، استمر عملاء مزيفون في الاتصال بالمرأة حتى وقت قريب، زاعمين أن حسابات UFX تم نقلها إلى منصة أخرى تسمى Amana.
وقالت المرأة إنهما تقاسما أيضًا اسم المستخدم وكلمة المرور لإعادة تنشيط محفظتها، تحت موقع على شبكة الإنترنت بعنوان "نور كابيتال"، والذي سرعان ما اكتشفت أنه مزيف.
وقالت إن "الخلاصة هي أن المحتالين لن يوقفهم شيء، وسيواصلون الاتصال بأسماء جديدة وبمهارات إقناعية محدثة".
وقال المقدم علي النعيمي، مدير إدارة الأمن الإلكتروني في شرطة أبوظبي، إن من الشائع أن يقوم مزورو البيانات الإلكترونية بإرسال المستخدمين من موقع إلى آخر، لأن إنشاء موقع مزيف بالكامل أمر معقد للغاية، وهو ما حدث في حالة امرأة أبوظبي.
وأضاف أيضًا أن المحتالين يقومون بنسخ أسماء وشعارات الشركات الشهيرة حتى يثق بها الجمهور دون قصد.
وحذر المقدم علي النعيمي من أنهم سيظهرون لك أنك فائز في البداية، لإقناعك بإرسال المزيد والمزيد من الأموال للاستثمار. وأضاف: "لن تتوقف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أبدًا، بل ستتطور وفقًا لإجراءات قديمة ومبتكرة حديثًا".
قال مدرب اللياقة البدنية الصربي "جوران يوفانوفيتش" إنه تعرض للخداع من قبل محتالين انتحلوا صفة أفراد من شرطة دبي.
وقال الرجل البالغ من العمر 37 عاماً: "تلقيت اتصالاً من متصلين يزعمون أنهم من شرطة دبي، وأنهم يعرفون كل تفاصيل حسابي، وقالوا إن هناك من يحاول استغلال هويتي للهروب من الدولة".
"قالوا إنني سأتلقى OTP (كلمة مرور لمرة واحدة) عبر رسالة نصية قصيرة والتي يجب أن أقدمها لهم لإلغاء بطاقة الهوية المسروقة."
في البداية، زعم غوران أنه إذا كانوا رجال شرطة، فيجب أن يعرفوا OTP بأنفسهم، ولكن في النهاية أقنعوه بأنه كان المتلقي الوحيد، ولأنهم أرادوا مساعدته، كانوا على استعداد لإكمال الإجراء عبر الهاتف.
وقال "تلقيت رسالة نصية قصيرة من (ما يبدو أنه) رقم رسمي لشرطة دبي، وأعطيت رمز المرور لمرة واحدة".
"اتضح أن كلمة المرور لمرة واحدة كانت من البنك وتمكنوا من سرقة 2500 درهم من حسابي المصرفي."
وقال المقدم علي النعيمي إنه من المستحيل تقريبا أن يتمكن المحتالون من اختراق أو تزوير تطبيقات حكومية شاملة مثل شرطة أبوظبي أو بطاقة الهوية الإماراتية. وأضاف: "لم أسمع بمثل هذه الحالة من قبل".