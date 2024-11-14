734 ألف درهم خسارة مقيمة بأبوظبي في احتيال تجاري

لا تزال إحدى المقيمات في أبوظبي، والتي قالت إنها خسرت ما يقرب من 734 ألف درهم ( 200 ألف دولار) في استثمارات وهمية بعد أن فتحت حساباً على موقع تداول مزيف قبل خمس سنوات، تتعرض للمطاردة من قبل المحتالين.