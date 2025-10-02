200 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

فاز أربعة وافدين بالجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف درهم لكل منهم في السحب الإلكتروني الأخير لجائزة Big Ticket في سبتمبر.
وينحدر المغتربون الأربعة - شكري هيلايل، وأجاي ديف، وسعيد حافظ عبدول، وإلياس بابو تشيكيدابوراث - من لبنان والهند وباكستان.
شكري هليل، وهو مهاجر لبناني يبلغ من العمر 57 عامًا، يعيش في دبي منذ 25 عامًا، وكان شراء إدخالات التذاكر الكبيرة لسنوات عديدة الآن.
أعرف عن "بيغ تيكيت" لأنني أعيش في دبي منذ سنوات طويلة، فقررت المشاركة وشراء التذاكر. تخيلوا دهشتي عندما تلقيت أخيرًا، بعد كل تلك السنوات من المحاولة، اتصالًا يفيد بفوزي! في البداية، كنت حذرًا وظننت أنها عملية احتيال. لكن عندما تأكد الأمر، شعرت بفرحة غامرة، وما زلت غير قادر على استيعاب الأمر تمامًا.
لم أقرر بعدُ كيفية استخدام قيمة الجائزة، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنني خططتُ لما سأفعله في حال فوزي بالجائزة الكبرى. على أي حال، سأواصل بالتأكيد تجربة حظي مع "بيج تيكيت". رسالتي للآخرين بسيطة: إن لم تُبادروا بشراء تذكرة، فلن تعرفوا أبدًا ما قد تربحونه، كما قال.
في هذه الأثناء، يعمل المغترب الباكستاني سعيد حافظ عبدول، البالغ من العمر 33 عامًا، في شركة إنشاءات ويعيش في أبو ظبي منذ عام 2009، حيث تعيش عائلته في وطنه.
سمع لأول مرة عن Big Ticket من خلال صديق في عام 2010 وكان يشارك منذ ذلك الحين، ويشتري تذكرة واحدة على الأقل كل شهر.
كنتُ آملُ في الواقع أن أتلقى المكالمة خلال السحب المباشر في 3 أكتوبر، ولكن لا بأس، ما زلتُ سعيدًا جدًا وممتنًا لهذا الفوز. أخططُ لاستثمار مبلغ الجائزة في عملي. سأستمرُّ في شراء التذاكر من Big Ticket، ورسالتي للآخرين بسيطة: استمروا في المحاولة، إن لم تُحاولوا، فلن تربحوا.
من ناحية أخرى، اشترى المغتربان الهنديان أجاي ديف وإلياس بابو تشيكيدابوراث تذكرتيهما الفائزتين عبر الإنترنت وفي المتجر على التوالي وكانا في غاية السعادة لتلقي خبر الفوز.
مع حلول شهر أكتوبر الذي يحمل معه الطقس الجميل، تقدم Big Ticket أيضًا للعملاء فرصة للفوز بجوائز مثيرة.
يسلط عرض هذا الشهر الضوء على الجائزة الكبرى البالغة 25 مليون درهم إماراتي، والتي تنتظر الفائز المحظوظ الذي سيفوز بها خلال السحب المباشر في 3 نوفمبر. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل خمسة فائزين أسبوعيًا على 250 غرامًا من سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا.
سيدخل العملاء الذين يشترون تذكرتين كبيرتين بين 1 و24 أكتوبر تلقائيًا في مسابقة "الفوز الكبير"، حيث سيتم اختيار أربعة مشاركين للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 150,000 درهم إماراتي. سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني الرسمي لمسابقة "الفوز الكبير" في 1 نوفمبر.
كما يحظى عملاء شهر أكتوبر بفرصة المشاركة في سحوبات سيارة الأحلام. سيتم تسليم سيارة نيسان باترول في 3 نوفمبر، وسيارة مازيراتي جريكالي في 3 ديسمبر، مما يضيف المزيد من الفخامة إلى قائمة الجوائز.
تتوفر التذاكر عبر الإنترنت على موقع Big Ticket أو في المكاتب الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.