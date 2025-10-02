200 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

أعرف عن "بيغ تيكيت" لأنني أعيش في دبي منذ سنوات طويلة، فقررت المشاركة وشراء التذاكر. تخيلوا دهشتي عندما تلقيت أخيرًا، بعد كل تلك السنوات من المحاولة، اتصالًا يفيد بفوزي! في البداية، كنت حذرًا وظننت أنها عملية احتيال. لكن عندما تأكد الأمر، شعرت بفرحة غامرة، وما زلت غير قادر على استيعاب الأمر تمامًا.