200 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

أعلنت أبوظبي بيغ تيكيت عن أربعة فائزين محظوظين من بنغلاديش والهند في أول سحب إلكتروني أسبوعي لها في سبتمبر، وحصل كل فائز على جائزة قدرها 50 ألف درهم.
ومن بين الفائزين بيجو خوسيه من الهند، الذي اشترى تذكرة عبر الإنترنت في 4 سبتمبر/أيلول 2025. وقد ضمنت له تذكرته، التي تحمل الرقم 279-233376، حصة من الجائزة، مما جلب له فرحة وإثارة هائلة.
من بنغلاديش، محمد مأمون الرحمن ناصر الله، جبّاس يبلغ من العمر 53 عامًا، يقيم في دبي منذ 28 عامًا، وكان مشاركًا مخلصًا في مسابقة "التذكرة الكبيرة" على مدار السنوات الثلاث الماضية. كان فوزه مفاجأة سارة، أسعدته. يخطط محمد لمواصلة المشاركة في سحوبات "التذكرة الكبيرة"، مقدّرًا فرصة تحويل أحلامه إلى واقع.
أبهيلاش كونجابي، وهو وافد من كيرالا يبلغ من العمر 36 عامًا ويعمل في أبوظبي، حظي أيضًا بالحظ هذا الأسبوع. أشار أبهيلاش، الذي يشارك مع مجموعة من عشرة زملاء، إلى أن استراتيجيتهم الجماعية أثمرت، وأنهم يعتزمون مواصلة جمع التذاكر معًا. وأشار إلى أن الفوز مُشترك بين المجموعة، مما يعكس روح الزمالة وروح الفريق بين المشاركين الدائمين.
فائز آخر، جيبين بيتر، كهربائي يبلغ من العمر 34 عامًا من كيرالا ويقيم في أبوظبي منذ 12 عامًا، فاز أيضًا بعد شراء تذاكر شهرية لمدة ستة أشهر ضمن مجموعة من 20 شخصًا. ومن المثير للاهتمام أن التذكرة المجانية من باقة "اشترِ 2 واحصل على 2 مجانًا" هي التي ضمنت له جائزته. وأعرب جيبين عن دهشته وحماسه، مشيرًا إلى شعبية المشاركة الجماعية وعروض الباقات في زيادة فرص الفوز.
يواصل برنامج "التذكرة الكبيرة" تقديم فرص ربح مميزة خلال شهر سبتمبر. في 3 أكتوبر، سيفوز مشارك محظوظ بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل أربعة فائزين على جوائز ترضية بقيمة 50,000 درهم إماراتي لكل منهم. تستمر السحوبات الأسبوعية طوال الشهر، حيث تُقدم لأربعة فائزين جوائز أسبوعية بقيمة 50,000 درهم إماراتي.
لمن يشترون تذاكر متعددة، سيدخل العملاء الذين يشترون تذكرتين أو أكثر في معاملة واحدة قبل 24 سبتمبر تلقائيًا في مسابقة "الفوز الكبير". سيتم الإعلان عن أربعة أسماء في الأول من أكتوبر، مما يمنحهم فرصة التنافس على جوائز نقدية مضمونة تتراوح قيمتها بين 50,000 و150,000 درهم إماراتي خلال السحب المباشر.
عشاق السيارات على موعد مع متعة لا تُنسى هذا الشهر. جائزة سيارة الأحلام لشهر أكتوبر هي سيارة رينج روفر فيلار الأنيقة، تليها سيارة نيسان باترول الشهيرة في نوفمبر. ولإضفاء المزيد من المتعة، تُقدم متاجر "بيج تيكيت" عروضًا ترويجية خاصة على باقات التذاكر طوال شهر سبتمبر، تشمل شراء تذكرتين والحصول على اثنتين مجانًا لدخول "بيج تيكيت"، أو شراء تذكرتين والحصول على 3 مجانًا لدخول "سيارة الأحلام".