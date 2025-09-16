200 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

فائز آخر، جيبين بيتر، كهربائي يبلغ من العمر 34 عامًا من كيرالا ويقيم في أبوظبي منذ 12 عامًا، فاز أيضًا بعد شراء تذاكر شهرية لمدة ستة أشهر ضمن مجموعة من 20 شخصًا. ومن المثير للاهتمام أن التذكرة المجانية من باقة "اشترِ 2 واحصل على 2 مجانًا" هي التي ضمنت له جائزته. وأعرب جيبين عن دهشته وحماسه، مشيرًا إلى شعبية المشاركة الجماعية وعروض الباقات في زيادة فرص الفوز.