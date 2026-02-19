200 ألف درهم لـ 4 مقيمين في سحب "بيج تيكيت"

غيّر السحب الإلكتروني الأسبوعي الثاني لتذاكر بيج تيكيت أبوظبي لشهر فبراير 2026 حياة أربعة وافدين من بنغلاديش والهند ونيبال وباكستان، حيث فاز كل منهم بمبلغ 50 ألف درهم.
بينما فاز وافد من باكستان بعد 10 سنوات من المحاولة، حقق آخر من الهند يعيش في أبوظبي النجاح بعد خمسة أشهر من شراء التذاكر.
إليكم كيف تفاعل كل فائز عندما اكتشف أن انتظاره قد أتى بثماره أخيرًا.
رياسات خان
يحتفل رياسات خان من باكستان بفوزه في السحب الإلكتروني لبيج تيكيت بعد مشاركته المستمرة كل شهر على مدار السنوات العشر الماضية. لقد اشترى التذكرة الفائزة مع مجموعة من 10 زملاء، مما جعل اللحظة أكثر خصوصية كإنجاز مشترك.
شارك رياسات قائلاً: "كنت أشتري التذاكر على مدار السنوات العشر الماضية. في السنوات الخمس الأولى، كنت جزءًا من مجموعة واحدة، ثم انضممت إلى أخرى. لقد شاركت في جميع السحوبات، من الجوائز النقدية إلى سحوبات سيارة الأحلام. عندما تلقيت مكالمة الفوز، كانت لحظة سعيدة حقًا لأن هذا الفوز يخصنا جميعًا. لقد عزز ثقتنا وإيماننا ببيج تيكيت وأظهر لنا أن الأحلام تتحقق.”
أكد رياسات أن الجائزة النقدية سيتم تقسيمها بين المجموعة، وأنهم يخططون لمواصلة المشاركة في السحوبات المستقبلية. وشجع الآخرين على الاستمرار في المحاولة وتجربة حظهم.
شيفا براساد ريجال
شيفا براساد، البالغ من العمر 39 عامًا، وهو في الأصل من نيبال، يعيش ويعمل في دبي منذ 18 عامًا. لقد علم لأول مرة عن بيج تيكيت من خلال زملائه، ومنذ ذلك الحين وهو يشارك معهم.
مشاركًا رحلته، قال شيفا: “في شركتي، كان زملائي يشترون تذاكر بيج تيكت على مدار السنوات الأربع إلى الخمس الماضية. في العام الماضي، قررت الانضمام إليهم. نحن مجموعة من 25 شخصًا ونشتري التذاكر كل شهر تقريبًا. هذه المرة، كانت التذكرة باسمي ولدهشتي، فزنا. عندما تلقيت مكالمة الفوز، لم أصدق ذلك، كنت سعيدًا للغاية."
متحدثًا عما سيأتي لاحقًا، أضاف: "نخطط لتقسيم الجائزة النقدية بين المجموعة وسنستمر في شراء التذاكر معًا."
Gregory Shomir Gomes
غريغوري شومير، رئيس مكتب دعم المشاريع البالغ من العمر 51 عامًا، يعيش في قطر منذ 22 عامًا. علم لأول مرة عن بيج تيكت من خلال الأصدقاء ويشارك منذ أربع سنوات كجزء من مجموعة مكونة من 14 شخصًا، يشترون التذاكر معًا كل شهر.
مشاركًا تجربته، قال غريغوري: “لم يكن هاتفي معي عندما جاءت مكالمة الفوز، لكنني تلقيت البريد الإلكتروني. عندما أبلغت المجموعة، كنا جميعًا مترددين في تصديق الأمر في البداية. تحققنا على الفور من موقع بيج تيكت الرسمي للتأكيد، وبمجرد أن فعلنا ذلك، بدأ الحماس حقًا.”
وأضاف: “سنقوم بتقسيم الجائزة بين المجموعة، وبحصتي، أخطط للقيام ببعض التسوق. سنستمر بالتأكيد في شراء التذاكر معًا، ونشجع الجميع على الاستمرار في المحاولة وعدم الاستسلام.”
Nibin K. Mathew
نيبين ماثيو، مهندس يبلغ من العمر 36 عامًا من ولاية كيرالا، يعيش في أبو ظبي منذ ست سنوات. سمع لأول مرة عن بيج تيكت من خلال صديق وبدأ المشاركة قبل خمسة أشهر كجزء من مجموعة مكونة من 20 شخصًا.
مشاركًا حماسه، قال نيبين: “عندما تلقيت مكالمة الفوز وأُبلغت بالفوز، غمرتني السعادة. هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أفوز فيها بشيء كهذا، لذا أشعر حقًا أنها لحظة مميزة بالنسبة لي.”
وأضاف: “سنقوم بتقسيم الجائزة بين المجموعة، وبحصتي، أخطط لدعم عائلتي. سأستمر في تجربة حظي مع بيج تيكت."
انطلقت حملة بيج تيكت لشهر فبراير بجائزة كبرى قدرها 15 مليون درهم، ومن المقرر منحها خلال السحب المباشر في 3 مارس. كما سيتم منح جوائز ترضية بقيمة 100,000 درهم لكل منها لخمسة فائزين، مما يعزز مكانة فبراير كواحد من أكثر الشهور مكافأة في تقويم السحب.