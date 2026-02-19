200 ألف درهم لـ 4 مقيمين في سحب "بيج تيكيت"

مشاركًا رحلته، قال شيفا: “في شركتي، كان زملائي يشترون تذاكر بيج تيكت على مدار السنوات الأربع إلى الخمس الماضية. في العام الماضي، قررت الانضمام إليهم. نحن مجموعة من 25 شخصًا ونشتري التذاكر كل شهر تقريبًا. هذه المرة، كانت التذكرة باسمي ولدهشتي، فزنا. عندما تلقيت مكالمة الفوز، لم أصدق ذلك، كنت سعيدًا للغاية."