200 ألف درهم لـ 4 مقيمين في سحب "بيج تيكيت"

فاز أربعة فائزين من الهند وباكستان بمبلغ 50 ألف درهم لكل منهم خلال السحب الإلكتروني الأسبوعي الثالث لـ بيج تيكت.
مع الإعلان عن الفائزين طوال الشهر، يمكن للعملاء مشاهدة السحوبات الإلكترونية مباشرة في الساعة 11 صباحًا على قناة بيج تيكت على يوتيوب، حيث يتم الكشف عن الفائزين الجدد في الوقت الفعلي.
يحتفل أنور حسين سبين جول، مدرب القيادة المقيم في دبي، بفوزه في السحب الإلكتروني الأسبوعي لـ بيج تيكت بعد سنوات من المشاركة. أنور، وهو في الأصل من باكستان، يعتبر الإمارات موطنه منذ ثلاثة عقود ويشتري تذاكر بيج تيكت منذ ما يقرب من 15 عامًا، أحيانًا ينضم إلى أصدقائه في عمليات شراء جماعية وأحيانًا أخرى يلعب بشكل مستقل.
مشاركًا رد فعله على الخبر، قال أنور: “في البداية، اعتقدت أن المكالمة كانت مزحة. بمجرد أن تأكدت من رقم تذكرتي، شعرت بسعادة غامرة حقًا. الفوز بعد سنوات عديدة من المشاركة شعور مميز جدًا.”
بينما لم يقرر بعد كيف سيستخدم جائزته، أكد أنور أنه سيستمر في المشاركة في بيج تيكت.
يحتفل مانيكاندان بالاغوبال، رئيس إقليمي يبلغ من العمر 55 عامًا في صناعة السيارات، بفوزه في السحب الإلكتروني لـ بيج تيكت بعد سنوات من المشاركة. مانيكاندان، وهو في الأصل من تشيناي بالهند، يقيم في عمان منذ 25 عامًا، حيث يعيش مع عائلته. اكتشف بيج تيكت لأول مرة خلال رحلاته المتكررة عبر مطار أبوظبي، حيث لفتت الحملة انتباهه وألهمته لتجربة حظه.
بعد شرائه التذاكر باستمرار على مدار السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، وغالبًا ما يختار المناسبات الخاصة للمشاركة على أمل الحظ السعيد، حقق مانيكاندان الآن فوزه الذي طال انتظاره. مشاركًا رد فعله، قال: “عندما أدركت أنني فزت، شعرت بسعادة غامرة. بعد سنوات من المحاولة، تبدو هذه اللحظة مميزة ومجزية حقًا.”
بالنظر إلى المستقبل، يخطط مانيكاندان لتخصيص جائزته لتعليم ابنه لدرجة الماجستير. “هذا الفوز يمنحني الثقة للاستمرار في المشاركة، إذا حدث مرة، يمكن أن يحدث مرة أخرى.”
يحتفل كافيرابا كيكيريادا، وهو محترف يبلغ من العمر 40 عامًا ويعمل في قطاع التنقيب عن النفط والغاز، بفوزه الأول في السحب الإلكتروني لتذاكر بيج تيكيت بعد أكثر من عقد من المشاركة. ينحدر من مانجالور بالهند، ويعيش في دبي منذ أكثر من 15 عامًا مع زوجته وطفليه، وكان مشاركًا منتظمًا في بيج تيكيت منذ اكتشافه لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه المرة، تعاون كافيرابا مع خمسة أصدقاء، وهو قرار تحول إلى لحظة فوز. ووصف التجربة قائلاً: “لم أتوقع حقًا أن أتلقى مكالمة كهذه. عندما أدركت أنها حقيقية، شعرت وكأنها أخبار لا تصدق، ليس لي فقط، بل لكل فرد في مجموعتنا. إنها لحظة لن أنساها أبدًا.”
بينما لا تزال خطط الجائزة قيد التشكيل، أكد كافيرابا أن الأرباح ستُقسّم بين مجموعته، مع تخصيص أجزاء للعائلة والمساهمات الخيرية.
يعيش مرتضى علي، وهو صاحب عمل يبلغ من العمر 52 عامًا من ولاية غوجارات، في قطر مع عائلته منذ 29 عامًا. وهو مسافر متكرر إلى الإمارات العربية المتحدة، وقد علم لأول مرة عن بيج تيكيت في مطار أبوظبي الدولي، ويشتري التذاكر بشكل مستقل منذ سبع سنوات.
وعن رد فعله، قال مرتضى: “عندما تلقيت مكالمة الفوز، لم أصدق ذلك في البداية. مع تزايد مكالمات الاحتيال هذه الأيام، لم أرغب في رفع آمالي. لم أدرك أنني فزت إلا بعد تلقي البريد الإلكتروني الرسمي. أنا سعيد للغاية - ليس لنفسي فقط، بل لعائلتي بأكملها. بعد محاولة حظي لسنوات عديدة، نجحت أخيرًا.”
وعن خططه للجائزة، أضاف: “أخطط لإرسال المبلغ الفائز لابنتي، التي تدرس حاليًا في المملكة المتحدة. لقد حفزني هذا الفوز أكثر، وأنوي الاستمرار في شراء المزيد من التذاكر. رسالتي للآخرين بسيطة: استمروا في المحاولة، لأنكم لا تعرفون متى قد يحالفكم الحظ.”
في قلب سحب يناير توجد جائزة كبرى ضخمة بقيمة 20 مليون درهم، مما يمنح فائزًا محظوظًا فرصة لبدء العام كمليونير فوري. وإضافة إلى الإثارة، سيتم أيضًا منح خمس جوائز ترضية بقيمة مليون درهم لكل منها.
أغلقت الآن المشاركات في مسابقة Big Win. سيتم الإعلان عن أسماء المشاركين الأربعة المختارين في 1 فبراير.
تستمر إثارة شهر يناير’s بما يتجاوز الجوائز النقدية مع سلسلة سيارات الأحلام من بيج تيكيت’s. سيحظى العملاء بفرصة قيادة سيارة BMW X5، مع سحب مقرر في 3 فبراير 2026، إلى جانب سيارة فاخرة ثانية، وهي رينج روفر فيلار. التذاكر متاحة عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في الأكشاك الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.