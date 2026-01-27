200 ألف درهم لـ 4 مقيمين في سحب "بيج تيكيت"

يحتفل كافيرابا كيكيريادا، وهو محترف يبلغ من العمر 40 عامًا ويعمل في قطاع التنقيب عن النفط والغاز، بفوزه الأول في السحب الإلكتروني لتذاكر بيج تيكيت بعد أكثر من عقد من المشاركة. ينحدر من مانجالور بالهند، ويعيش في دبي منذ أكثر من 15 عامًا مع زوجته وطفليه، وكان مشاركًا منتظمًا في بيج تيكيت منذ اكتشافه لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.