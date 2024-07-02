200 ألف درهم غرامة توظيف عمالة منزلية دون تصريح في الإمارات
باختلاف الأسباب وسواء كانت مساعدتك المنزلية ترغب في العودة إلى موطنها أو إذا كنت غير راضٍ عن جودة الخدمة، سيأتي الوقت الذي يتعين فيه على المقيمين توديع مساعدتهم المنزلية.
وقد وضعت دولة الإمارات قوانين صارمة لضمان عدم توظيف عاملات المنازل دون تصريح عمل أو عدم استخدام هذه التصاريح لأي غرض آخر، قد تفرض أيضاً عقوبات لعدم إلغاء تصريح العامل في الوقت المحدد أو لتجاوز مدة التأشيرة.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، سيتم فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم على كل من يعين عاملة منزلية دون تصريح عمل وتأشيرة إقامة في الإمارات. وينطبق الأمر على الأفراد الذين يستخدمون تصاريح عمل العمالة المنزلية لأغراض أخرى.
وبمجرد أن تقرر الاستغناء عن خدمة العمالة المنزلية، عليك إلغاء تصريح العمل الخاص بهم، وينطبق الأمر على من هم داخل الدولة أو خارجها. إليك كيفية القيام بذلك:
قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يمكنك تقديم طلب إلغاء تصريح عمل أو عقد عمل العامل المنزلي من خلال إحدى قنوات الخدمة
حدد سبب الإلغاء
ادفع الرسوم المطلوبة
وبعد سداد المبلغ، سيتم تحويل الطلب إلكترونياً للتحقق منه
وفي حالة وجود أي نقص، سيتم إبلاغ العميل بذلك لاستكماله
سيتم إبلاغ العميل بالموافقة أو الرفض عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني
وبعد الانتهاء من الخدمة يتم وضع ختم الوزارة
سيتم إرسال وثيقة الإلغاء إلى صاحب العمل عبر البريد الإلكتروني
يستغرق إكمال العملية ما يصل إلى يوم عمل واحد.
الرسوم
بالنسبة للمقيمين الذين يقومون بإلغاء تصريح العمالة المنزلية في دبي، تبلغ تكلفة العملية بأكملها 85.75 درهم. قد تختلف الرسوم والعملية بالنسبة للعمال المقيمين خارج البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر.
وفي الإمارات الأخرى باستثناء دبي، سيتم فرض رسوم قدرها 65 درهماً.