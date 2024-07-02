200 ألف درهم غرامة توظيف عمالة منزلية دون تصريح في الإمارات

ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، سيتم فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم على كل من يعين عاملة منزلية دون تصريح عمل وتأشيرة إقامة في الإمارات. وينطبق الأمر على الأفراد الذين يستخدمون تصاريح عمل العمالة المنزلية لأغراض أخرى.