20 مليون درهم من نصيب هندي في سحب "بيج تيكيت"

إلى جانب الجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم، تم الإعلان أيضاً عن خمس جوائز ترضية قيمة كل منها مليون درهم في سحب 3 فبراير. وإليك قائمة المليونيرات الجدد: تذكرة رقم 148955: جينسي روبا، من الهند، تقيم في الهند. تذكرة رقم 219822: ديسان كونشو، من الهند، يقيم في الهند. تذكرة رقم 368090: سانتوش كومار، من الهند، يقيم في أبوظبي، تذكرة رقم 195057: دولان مايورا، من سريلانكا، يقيم في دبي. تذكرة رقم 142246: محمد أبو سيد، من بنغلاديش، يقيم في العين.