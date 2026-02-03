20 مليون درهم من نصيب هندي في سحب "بيج تيكيت"

إنه اليوم الثالث من الشهر الجديد، وقد حان الوقت مرة أخرى لتسمية فائز جديد بالجائزة الكبرى لـ "بيج تيكيت" (Big Ticket). في هذا الشهر، فاز شانتالو شيتيغار، وهو وافد هندي يعيش في عُمان، بمبلغ 20 مليون درهم في السحب الثاني لهذا العام. وكانت آنا لي غايونغان، وهي وافدة فلبينية مقيمة في دبي، قد فازت بمبلغ 30 مليون درهم الذي يغير مجرى الحياة في السحب المباشر للشهر الماضي.
إلى جانب الجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم، تم الإعلان أيضاً عن خمس جوائز ترضية قيمة كل منها مليون درهم في سحب 3 فبراير. وإليك قائمة المليونيرات الجدد: تذكرة رقم 148955: جينسي روبا، من الهند، تقيم في الهند. تذكرة رقم 219822: ديسان كونشو، من الهند، يقيم في الهند. تذكرة رقم 368090: سانتوش كومار، من الهند، يقيم في أبوظبي، تذكرة رقم 195057: دولان مايورا، من سريلانكا، يقيم في دبي. تذكرة رقم 142246: محمد أبو سيد، من بنغلاديش، يقيم في العين.
أعلنت "بيج تيكيت" أبوظبي عن جائزة كبرى قدرها 15 مليون درهم لفائز واحد محظوظ في شهر فبراير. سيتم منح الجائزة الكبرى لشهر فبراير خلال السحب المباشر في 3 مارس، مما يتيح للمشاركين الفرصة ليصبحوا المليونير القادم. وإلى جانب الجائزة الكبرى، سيتم أيضاً منح جوائز ترضية بقيمة 100,000 درهم لكل فائز من الفائزين الخمسة، مما يعزز شهر فبراير كواحد من أكثر الأشهر مكافأة في تقويم السحب. وطوال الشهر، ستستضيف "بيج تيكيت" أربعة سحوبات إلكترونية أسبوعية، حيث يمنح كل سحب مبلغ 50,000 درهم لأربعة فائزين.