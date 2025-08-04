20 مليون درهم لمقيم بنغالي في سحب "بيغ تيكت"

مع حلول اليوم الثالث من الشهر من جديد، ترقب سكان الإمارات إعلان الجائزة الكبرى لسحب "بيغ تيكت" على أمل أن يصبح أحدهم مليونيراً.

في 3 أغسطس، فاز "سابوج"، وهو وافد بنغالي يقيم في دبي، بجائزة قدرها 20 مليون درهم إماراتي، عبر التذكرة رقم 194560 في السحب رقم 277 من "بيغ تيكت". في الوقت نفسه، حصل ستة فائزين آخرين على جوائز ترضية بقيمة 50 ألف درهم لكل منهم. كما فاز أربعة محظوظين بجوائز تصل إلى 150 ألف درهم لكل واحد بعد تدوير عجلة "بيغ وين" الكبرى.

وفي الشهر الماضي، فاز محمد ناصر بلال، كهربائي بنغالي يبلغ من العمر 43 عاماً، بجائزة ضخمة قدرها 25 مليون درهم في سحب "بيغ تيكت".

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عروض أغسطس

أعلن السحب عن إطلاق عرض أغسطس الكبير، حيث سيحصل فائز واحد على جائزة كبرى قدرها 15 مليون درهم خلال السحب المباشر يوم 3 سبتمبر.

وبالإضافة للجائزة الكبرى، سيحصل في الليلة نفسها ستة فائزين على جوائز ترضية تبلغ 100 ألف درهم لكل منهم.

وسيحصل العملاء الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و25 أغسطس على فرصة للاختيار لحضور السحب المباشر يوم 3 سبتمبر، والفوز بجوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 50 ألف و150 ألف درهم.

سيتم إعلان أسماء الأربعة المؤكد حضورهم للسحب النهائي على موقع "بيغ تيكت" بتاريخ 1 سبتمبر.

ومن بين عروض أغسطس أيضاً سيارة BMW M440i، وسيُعلن عن الفائز بها في 3 سبتمبر. كما سيتم تقديم سيارة رينج روفر فيلار كجائزة في 3 أكتوبر.

التذاكر متوفرة إلكترونياً أو من خلال الأكشاك المتواجدة في مطار زايد الدولي ومطار العين.