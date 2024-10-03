20 مليون درهم لعامل توصيل بنغالي من "بيج تيكت"

فاز عامل توصيل من بنغلاديش بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم إماراتي في أحدث سحب على التذاكر الكبيرة، حيث يشتري "أبول منصور عبد الصبور"، البالغ من العمر 50 عاماً والمقيم في أبو ظبي، التذاكر الكبيرة منذ عام 2007.

وفي نسخته الأخيرة، اشترى هو وأصدقاؤه خمس تذاكر، وكانت واحدة منها هي التذكرة الفائزة.

وبعد تلقيه المكالمة التي تأتي مرة واحدة في العمر، لم يصدق أبول حظه، حيث كان يشتري التذاكر كل شهر على مدار سنوات. وعندما سُئل عن خططه للجائزة النقدية، قال إنها ستذهب لدعم أسرته وتحقيق حلمه في بدء عمله الخاص. أما عن رسالته لعملاء "بيج تيكت" ، فقال أبول، الذي كان مليئاً بالإثارة: "أنا سعيد للغاية الآن لدرجة أنني لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك!"