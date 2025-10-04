20 مليون درهم لسائق أجرة بنغلاديشي من"بيج تيكيت"

تم اختيار مليونير جديد بعد فوز مهاجر من بنغلاديش بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم في سحب سبتمبر الكبير الذي أقيم في العاصمة أبوظبي يوم الجمعة 3 أكتوبر.
تم شراء التذكرة الفائزة، رقم 035350، من قبل هارون ساردير نور نوبي ساردير، وهو سائق سيارة أجرة خاص من بنغلاديش يبلغ من العمر 44 عامًا ويعيش في الشارقة، في 14 سبتمبر.
وعندما اتصل به مقدما البرنامج الشهيران، ريتشارد وبشرى، على الهاتف الذهبي لإبلاغه بالأخبار التي ستغير حياته أثناء السحب المباشر، بدا هارون مندهشا للغاية.
وبعد تلقيه الخبر، لم يتمكن الفائز المحظوظ، الذي سيتقاسم الفوز الكبير مع 10 أشخاص آخرين شاركوا في شراء التذكرة، من قول الكثير سوى: "حسنًا، حسنًا".
هارون، المقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٩، اتخذ من أبوظبي موطنًا له على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. ومع عودة عائلته إلى بنغلاديش، دأب على شراء تذاكر اليانصيب الكبرى شهريًا، ساعيًا وراء حلمه بالفوز.
وبالإضافة إلى إعلان هارون مليونيرًا جديدًا، فاز أربعة مشاركين بجائزة قدرها 50 ألف درهم لكل منهم.
من بينهم شهاب عُمير المقيم في الهند، وصديق بامبلاث، وهو مهاجر هندي مقيم في دبي. كما حالف الحظ علي حسين علي، وهو مهاجر بنغلاديشي مقيم في أبوظبي، وعادل محمد، وهو مهاجر باكستاني مقيم بين دبي والشارقة.
أما في مسابقة الفوز الكبير (تدوير العجلة)، فقد حاول أربعة وافدين حظهم في محاولة الحصول على الجائزة البالغة 150 ألف درهم.
ريّاس، وهو وافد مقيم في قطر، اختير ليجرب حظه في المسابقة، لكنه لم يتمكن من الحضور إلى أبوظبي لأسباب شخصية. لذا، رشّح صديقه، عاشق مُطَم، الذي كان من بين عشرين شخصًا شاركوه شراء التذكرة، ليحضر بنفسه ويدوّر العجلة. وفي رسالة وجهها قبل الدوران، قال ريّاس: "أنا واثق من فوزه بجائزة الـ 150,000 درهم". وكان عاشق محظوظًا الليلة بتحقيق أمنيات صديقه والحصول على الجائزة.
سوزان روبرت، وهي هندية من كيرالا، كانت الفائزة الوحيدة في سحب اليوم. قبل بدء السحب، تحدثت سوزان عن حلمها بالاستثمار في تعليم ابنها والسفر إلى الخارج، وخاصةً إلى اليابان. فازت في النهاية بجائزة ضخمة قدرها 110,000 درهم إماراتي، ودعت جميع النساء المشاهدات للمشاركة في مسابقة "التذكرة الكبيرة" و"شراء المزيد من التذاكر يا سيدات".
فاز علي الدين سونيا، وهو وافد مقيم في أبوظبي، بجائزة قدرها 85,000 درهم إماراتي، ويعتزم تقاسمها مع 10 مشاركين آخرين. أما الفائز الرابع في مسابقة "أدر العجلة"، فهو جزرو الإسلام فاكر أحمد، من بنغلاديش ويقيم في العين، وسيتقاسم الجائزة مع 10 أشخاص آخرين.
كما فاز محمد سيف الإسلام أحمد نبي، وهو مهاجر محظوظ آخر من بنغلاديش يعيش في الشارقة، بسيارة رانج روفر فيلار في السحب الذي أجري في 3 أكتوبر برقم التذكرة 022118.
أعلنت مسابقة اليانصيب الكبرى مؤخراً أن عروض شهر أكتوبر ستتضمن جائزة كبرى بقيمة 25 مليون درهم، في انتظار الفائز المحظوظ الذي سيأخذها إلى منزله خلال السحب المباشر في 3 نوفمبر.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيحصل خمسة فائزين كل أسبوع على 250 جرامًا من سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا.