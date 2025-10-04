20 مليون درهم لسائق أجرة بنغلاديشي من"بيج تيكيت"

ريّاس، وهو وافد مقيم في قطر، اختير ليجرب حظه في المسابقة، لكنه لم يتمكن من الحضور إلى أبوظبي لأسباب شخصية. لذا، رشّح صديقه، عاشق مُطَم، الذي كان من بين عشرين شخصًا شاركوه شراء التذكرة، ليحضر بنفسه ويدوّر العجلة. وفي رسالة وجهها قبل الدوران، قال ريّاس: "أنا واثق من فوزه بجائزة الـ 150,000 درهم". وكان عاشق محظوظًا الليلة بتحقيق أمنيات صديقه والحصول على الجائزة.