20 مليون درهم لتحسين شبكات الكهرباء في الشارقة
أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشاريع بقيمة 20 مليوناً و409 آلاف و404 درهم في الشارقة خلال الأشهر الستة الماضية لتطوير شبكات الكهرباء في المنطقة الوسطى.
وتتضمن هذه المشاريع تمديد 97.740 كيلومتراً من كابلات الجهد العالي، و5.540 كيلومتراً من كابلات الجهد المنخفض، وإزالة 35 كيلومتراً من الخطوط الهوائية.
وتعمل الشارقة على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكابلات تحت الأرض.
وقال المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه الشارقة إن هذه المبادرة تهدف إلى تثبيت الشبكات وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأضافت الهيئة أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير خدمات عالية الجودة في كافة أنحاء الإمارة.