20 مليون درهم لتحسين شبكات الكهرباء في الشارقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشاريع بقيمة 20 مليوناً و409 آلاف و404 درهم في الشارقة خلال الأشهر الستة الماضية لتطوير شبكات الكهرباء في المنطقة الوسطى.