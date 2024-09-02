20 مليون درهم جائزة "بيغ تيكيت" خلال سبتمبر
تعود تذاكر "بِيغ تِكِت" الضخمة هذا الشهر بعرض مغرٍ يقدم جائزة كبرى مضمونة بقيمة 20 مليون درهم. الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة في السحب والفوز بالجائزة من خلال شراء التذاكر، كما سيدخل المشترون تلقائياً في السحب الإلكتروني الأسبوعي الذي يمنح ثلاثة فائزين كل منهم جائزة قيمتها 100,000 درهم.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى المضمونة البالغة 20 مليون درهم، سيحالف الحظ عشرة مشاركين للفوز كلٌ منهم بمبلغ 100,000 درهم في السحب المباشر الذي سيُجرى في الثالث من أكتوبر إلى جانب سيارة "مازيراتي جيبلي" الجديدة الفاخرة التي تبلغ قيمتها 400,000 درهم. وتبلغ قيمة تذكرة سيارة الأحلام 150 درهماً فقط، وكما هو الحال مع الجائزة النقدية، سيحصل أي شخص يشتري تذكرتين على واحدة مجانية.
وابتداءً من العاشر من سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، ستتاح الفرصة لثلاثة فائزين كل يوم ثلاثاء للفوز بمبلغ 100,000 درهم من خلال السحب الإلكتروني.
ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت فقط من خلال الموقع الإلكتروني www.bigticket.ae أو من خلال زيارة مكاتب البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين.
يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن تذاكر اليانصيب التي يتم شراؤها خلال فترة العرض سيتم إدخالها في السحب الأقرب لتاريخ الشراء فقط، ولن يتم إدخالها في جميع السحوبات الإلكترونية اليومية.