20 مليون درهم جائزة "بيغ تيكيت" خلال سبتمبر

وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى المضمونة البالغة 20 مليون درهم، سيحالف الحظ عشرة مشاركين للفوز كلٌ منهم بمبلغ 100,000 درهم في السحب المباشر الذي سيُجرى في الثالث من أكتوبر إلى جانب سيارة "مازيراتي جيبلي" الجديدة الفاخرة التي تبلغ قيمتها 400,000 درهم. وتبلغ قيمة تذكرة سيارة الأحلام 150 درهماً فقط، وكما هو الحال مع الجائزة النقدية، سيحصل أي شخص يشتري تذكرتين على واحدة مجانية.