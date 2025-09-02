20 مليون درهم جائزة "بيج تيكيت أبوظبي" الكبرى لشهر سبتمبر

سيتأهل العملاء الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و24 سبتمبر لمسابقة "الفوز الكبير". سيتم اختيار أربعة أسماء والإعلان عنها في 1 أكتوبر على موقع "التذكرة الكبيرة". ثم سيُدعى الفائزون الأربعة للمشاركة في السحب المباشر في 3 أكتوبر، حيث سيتنافسون على جوائز نقدية مضمونة تتراوح قيمتها بين 50,000 و150,000 درهم إماراتي.