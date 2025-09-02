20 مليون درهم جائزة "بيج تيكيت أبوظبي" الكبرى لشهر سبتمبر

مع عودة المقيمين في مختلف أنحاء المنطقة من عطلاتهم الصيفية واستعدادهم للموسم الجديد، أعلنت "بيج تيكيت أبوظبي"عن حملتها الترويجية لشهر سبتمبر، مما يمنح الجميع فرصة للفوز بجوائز كبيرة.
هذا الشهر، سيكون هناك فائز واحد بالجائزة الكبرى وقدرها 20 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر في 3 أكتوبر. وإلى جانب الجائزة الكبرى، سيحصل أربعة فائزين آخرين على جائزة ترضية قدرها 50,000 درهم إماراتي، سيتم الإعلان عنها في اليوم نفسه.
لمواصلة أجواء التشويق طوال الشهر، تُكافئ "بيج تيكيت" عملاءها بجوائز نقدية أسبوعية. من 1 إلى 30 سبتمبر، سيتم اختيار أربعة فائزين أسبوعيًا ليحصل كل منهم على 50,000 درهم، مما يمنح المشاركين فرصًا أكبر للفوز قبل السحب المباشر في 3 أكتوبر.
سيتأهل العملاء الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و24 سبتمبر لمسابقة "الفوز الكبير". سيتم اختيار أربعة أسماء والإعلان عنها في 1 أكتوبر على موقع "التذكرة الكبيرة". ثم سيُدعى الفائزون الأربعة للمشاركة في السحب المباشر في 3 أكتوبر، حيث سيتنافسون على جوائز نقدية مضمونة تتراوح قيمتها بين 50,000 و150,000 درهم إماراتي.
ولعشاق السرعة، تتضمن تشكيلة سيارة الأحلام هذا الشهر سيارة رينج روفر فيلار الأنيقة، حيث سيتم إجراء السحب في 3 أكتوبر، تليها سيارة نيسان باترول الشهيرة، والتي من المقرر أن يتم تسليم الجوائز للفائزين في 3 نوفمبر.
يمكن للعملاء الذين يزورون متجر Big Ticket هذا الشهر الاستمتاع بعروض التذاكر الخاصة المتوفرة طوال شهر سبتمبر:
تذكرة كبيرة: اشتري تذكرتين واحصل على اثنتين مجانًا
سيارة الأحلام: اشتري تذكرتين واحصل على 3 مجانًا
مع ربح أسبوعي، وجوائز سيارات الأحلام، وفرصة للفوز بـ ٢٠ مليون درهم، شهر سبتمبر ليس مجرد شهر ترفيهي، بل هو فرصة للفوز بجوائز قيّمة. لا ينقصه سوى اسمك.
تتوفر التذاكر عبر الإنترنت على الموقع www.bigticket.ae أو في المكاتب الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.