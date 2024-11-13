20 فعالية معاً في"دبي للمعارض" بـ"إكسبوسيتي"2026
من المقرر أن يتم توسيع مركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي باستخدام 14 ألف طن من الفولاذ، وهي كمية تعادل بناء برجين من برج إيفل.
وسيتم تغطيته أيضًا بـ 78 ألف متر مربع من الأسقف، وهي مساحة تعادل 62 حمام سباحة أوليمبي.
وتدعم الخطة الرئيسية للتوسع البالغة قيمتها 10 مليارات درهم تطوير المركز الحضري الجديد في دبي، وتشمل مدينة إكسبو دبي - أول مدينة في الإمارات العربية المتحدة تستغرق 15 دقيقة - إلى جانب مجتمع دبي الجنوب الأكبر ومطار آل مكتوم الدولي (DWC)، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للخطة الرئيسية الحضرية لدبي 2040.
شاهد فيديو لعملية البناء الجارية، من إنتاج مصور الفيديو محمد سجاد من KT، هنا:
20 حدثًا متزامنًا سيتم عقدها
ومن المقرر افتتاح مركز المعارض الجديد في عام 2026 بعد استكمال مرحلته الأولى، وسيتمكن من استضافة ما يصل إلى 20 حدثاً في وقت واحد. وستنتقل فعاليات كبرى مثل Gulf Foods و Arab Health و Gitex إلى هذا المكان الجديد.
تم تصميم هذا المبنى وفقًا لمعايير شهادة LEED، وهو يعزز الاستدامة، حيث يضم قاعات واسعة خالية من الأعمدة تمتد على مسافة 120 مترًا، مما يخلق مساحة مفتوحة وقابلة للتكيف.
وقال عامر الفارسي، نائب الرئيس بالإنابة للتطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: "يتيح لنا التصميم استضافة حدث واحد كبير الحجم يمتد على مساحة 1.2 كيلومتر مربع بالكامل، مع 180 ألف متر مربع من مساحات العرض، أو استيعاب ما يصل إلى 20 حدثاً بأحجام مختلفة في وقت واحد".
وخلال الجولة الإعلامية في المنشأة يوم الأربعاء، أوضح كبار المسؤولين أن المرحلة الأولى من مشروع البناء تبدأ بتركيب 515 ركيزة أساسية لدعم الهيكل، باستخدام 14 ألف طن من الفولاذ الهيكلي، أي ما يعادل وزن برجي إيفل.
وتتضمن المرحلة الأولى إضافة 64 ألف متر مربع من قاعات العرض الدائمة، ونحو 30 ألف متر مربع من القاعات المؤقتة، لتضاف إلى المساحة الحالية البالغة 46 ألف متر مربع. ومن شأن هذا التوسع أن يرفع إجمالي القدرة الاستيعابية للفعاليات الداخلية إلى 140 ألف متر مربع بحلول عام 2026، ما يتيح القدرة على استقبال 50 ألف زائر يومياً.
بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المشروع مرفقًا مخصصًا لوقوف السيارات وساحات حشد موسعة لتحسين أوقات دوران الحدث.
تم تعيين فريق من الاستشاريين المعترف بهم دولياً، بما في ذلك Mace و Egis، للإشراف على المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض.
الفعاليات الدولية الأولى التي ستقام
وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "على مدى السنوات الـ45 الماضية، استضاف مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 6000 معرض دولي، واستقطب 38 مليون زائر، نصفهم من الخارج. وقد حقق هذا النشاط ناتجًا اقتصاديًا قدره 248 مليار درهم. ومع هذا التوسع، ستضاعف دبي عدد المعارض والفعاليات الدولية، من 300 إلى 600 حدث سنويًا بحلول عام 2033، كما ستضاعف ناتجنا الاقتصادي السنوي، من 18 مليار درهم إلى 54 مليار درهم".
وبعد اكتماله، سيصبح مركز دبي للمعارض أكبر موقع داخلي مخصص للفعاليات والمعارض في المنطقة. ويشكل التوسع جزءاً من الخطة الحضرية الشاملة لدبي 2040، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية إكسبو سيتي دبي لتصبح مركزاً اقتصادياً ديناميكياً، مدفوعاً بالمعارض والفعاليات العالمية.
"إن هذا التوسع لن يساعدنا على تنمية صناعتنا فحسب، بل سيعمل أيضاً على توسيع مشهد المعارض الحالي مثل معرض الخليج للأغذية، وجيتكس، والصحة العربية، وكذلك فصل بعض القطاعات الفرعية عن القطاع الرئيسي لإنشاء معارض ضخمة.
وأضاف جلفار: "على سبيل المثال، بدأ معرض الخليج للأغذية كمعرض واحد والآن لدينا معرض الخليج للأغذية وتصنيع الأغذية. نفس الشيء مع معرض الصحة العربي. وبالتالي، فإن هذا سيساعدنا على توسيع صناعاتنا الأخرى مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة والأغذية والمشروبات والأمن".
ماذا يحدث في مركز دبي التجاري العالمي؟
وفي الوقت نفسه، سيظل مركز دبي التجاري العالمي جزءًا لا يتجزأ من مشهد الفعاليات في دبي، حتى مع التطورات الجديدة الجارية. وقال جلفار: "لدينا أيضًا أنواع أخرى من الفعاليات التي نستضيفها، مثل الحفلات الموسيقية والجوائز والقمم الحكومية. لذا، سنحتاج إلى المكان القديم، وسنقوم بتشغيله".
ويلعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً حيوياً في الفعاليات الرئيسية مثل حفلات التخرج الجامعية، حيث يستضيف أكثر من 25 حفلاً سنوياً، وهو رقم من المتوقع أن ينمو. ويضيف: "نستمر في رؤية الكثير من الطلب على حفلات التخرج وحفلات توزيع الجوائز"، مؤكداً على أهمية المركز المستمرة.
وأشار جلفار إلى أن جدول المؤتمرات الدولية في الموقع القديم مضمون حتى المستقبل القريب. وقال: "تستغرق عملية تقديم العطاءات لأي مؤتمر دولي ما بين عامين إلى عشرة أعوام، ولدينا حجوزات (مركز دبي التجاري العالمي) حتى عام 2039. ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب مع إدخال مرافق جديدة في مركز دبي للمعارض، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد".