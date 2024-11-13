20 فعالية معاً في"دبي للمعارض" بـ"إكسبوسيتي"2026

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "على مدى السنوات الـ45 الماضية، استضاف مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 6000 معرض دولي، واستقطب 38 مليون زائر، نصفهم من الخارج. وقد حقق هذا النشاط ناتجًا اقتصاديًا قدره 248 مليار درهم. ومع هذا التوسع، ستضاعف دبي عدد المعارض والفعاليات الدولية، من 300 إلى 600 حدث سنويًا بحلول عام 2033، كما ستضاعف ناتجنا الاقتصادي السنوي، من 18 مليار درهم إلى 54 مليار درهم".