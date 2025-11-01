20 عاماً من الابتكار:"طرق دبي".. نقلة نوعية في النقل العام

لطالما كانت دبي من أسرع مدن العالم نموًا، مما يجعل من الضروري دائمًا وجود نظام نقل عام موثوق وفعال. ومن أجل هذا الهدف والرؤية، أُنشئت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) قبل عشرين عامًا من اليوم، في الأول من نوفمبر 2005.
كُلِّفت هيئة الطرق والمواصلات بتطوير مرافق النقل العام وتحسين الطرق في جميع أنحاء الإمارة لجعل التنقل أكثر أمانًا وسلاسة. كما أنها مسؤولة عن تخطيط وتوفير متطلبات النقل داخل الإمارة وبين دبي والإمارات المجاورة.
ومن الواضح أن هيئة الطرق والمواصلات حققت تحسينات هائلة في البنية التحتية على مدى العقدين الماضيين، ولتوضيح ذلك، إليكم 20 إنجازاً رئيسياً حققتها الهيئة منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2005:
2005: ولادة هيئة الطرق والمواصلات
أُسست هيئة الطرق والمواصلات للإشراف على جميع جوانب النقل والمواصلات في دبي وإدارتها. وقد مثّل تأسيسها خطوةً هامةً نحو تحسين البنية التحتية للمدينة، وتنسيق خدمات النقل العام، وضمان شبكات طرق أكثر أمانًا وكفاءةً للسكان والزوار على حدٍ سواء.
2007: طرح الحافلات المفصلية
تم إدخال الحافلات المفصلية - المكونة من قسمين صلبين متصلين بمفصل محوري - على طرق دبي لزيادة سعة الركاب وتحسين كفاءة النقل العام.
2007: تم تقديم سالك
بدأت بوابات التعرفة المرورية سالك على جسر القرهود والبرشاء بالقرب من مول الإمارات بفحص المركبات، حيث يتم خصم 4 دراهم تلقائياً من حساب سالك الخاص بكل مركبة.
2007: سيارات الأجرة الوردية توفر الخصوصية
أُطلقت سيارات الأجرة الوردية، التي تقودها النساء من أجل النساء. يسهل الوصول إلى هذه السيارات في المطارات ومراكز التسوق والمستشفيات وغيرها من الوجهات، مما يُسهّل التنقل للنساء مع ضمان خصوصيتهن.
2008: الحافلات ذات الطابقين تُسعد الركاب
بدأت الحافلات ذات الطابقين العمل على طرق دبي، مما يوفر سعة أكبر للجلوس ويعزز نظام النقل العام.
2009: أول قطار أحادي السكة في المنطقة يبدأ الخدمة
تم إطلاق خدمات مونوريل نخلة جميرا، مُضيفةً بذلك إضافةً قيّمةً إلى شبكة النقل في دبي. يربط هذا النظام المبتكر بين البر الرئيسي وجزيرة نخلة جميرا الشهيرة، مُوفرًا للسكان والسياح وسيلة نقل مريحة وخلابة.
2009: مترو دبي يبدأ عملياته
9 سبتمبر 2009 – في تمام الثانية التاسعة والدقيقة التاسعة من الساعة التاسعة مساء، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتفعيل بطاقة نول الأولى معلناً بدء تشغيل مترو دبي رسمياً.
مثّل مترو دبي إنجازًا هامًا في تطوير المواصلات العامة بالمدينة، حيث أصبح ركيزةً أساسيةً لشبكة المواصلات العامة فيها. صُمم نظام النقل السريع الجديد هذا لتوفير بديل سريع وفعال وعصري للسفر البري، يربط المناطق الرئيسية في دبي، ويخفف الازدحام المروري بشكل ملحوظ. كما جسّد التزام دبي بالتنقل الحضري المستدام، وأحدث نقلة نوعية في بنيتها التحتية للنقل العام بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.
2009: بطاقات نول متاحة
كانت البطاقة الفضية إحدى أنواع بطاقات نول الأربعة التي طُرحت، وكانت متاحة في 22 محطة ومركز خدمة في جميع أنحاء المدينة. إلا أن هذه البطاقات لم تُفعّل إلا مع إطلاق مترو دبي في 9 سبتمبر 2009. والآن، يُمكن استخدام البطاقة أيضًا لدفع ثمن الوقود وأجرة سيارات الأجرة والبقالة.
2010: رحلة مجانية للمسافرين
"تم تسجيل الوصول بنجاح - رحلتك مجانية!" - هذه هي الرسالة التي استقبلت بها هيئة الطرق والمواصلات ركاب المترو عندما احتفلت بيوم النقل العام المجاني الأول، مما شجع الناس على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة.
2011: بدء خدمات الخط الأخضر
بدأ الخط الأخضر لمترو دبي عملياته رسميًا، مُمثلًا توسعًا جوهريًا لشبكة النقل السريع في المدينة. حسّن هذا الخط الجديد الربط بشكل ملحوظ من خلال خدمة المناطق التجارية والسكنية الرئيسية التي كانت سابقًا أقل سهولة في الوصول إليها عبر وسائل النقل العام.
2012: مترو دبي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
دخل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول شبكة مترو بدون سائق في العالم، حيث يبلغ طولها 75 كيلومتراً.
2014: ترام دبي يخدم السكان والسياح
أُطلقت خدمات ترام دبي كإضافة جديدة لشبكة المواصلات العامة في المدينة. صُمم هذا النظام الحديث ليُكمّل خيارات النقل الحالية من خلال توفير نقل فعال وصديق للبيئة على طول الطرق الرئيسية، وخاصةً تلك التي تربط مناطق مثل مرسى دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، والصفوح.
2016: حلم تحقق لدبي
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسميا قناة دبي المائية، مضيفا معلما بارزا آخر ووجها جديدا للمدينة.
2017: تم تقديم سيارات الأجرة الطائرة
دبي في طريقها لتحقيق وعدٍ آخر من وعودها، ألا وهو خدمة التاكسي الطائر ذاتي القيادة، الأولى من نوعها في العالم. وقد شغّلت هيئة الطرق والمواصلات الرحلة التجريبية الأولى للتاكسي الطائر ذاتي القيادة (AAT) بالقرب من حديقة شاطئ جميرا.
2018: بدأت شركة هايبرد أبرا عملياتها
تم إطلاق العبرة الصديقة للبيئة بتكلفة 2 درهم فقط للرحلة في دبي.
2022: افتتاح جسر إنفينيتي
افتُتح جسر إنفينيتي المذهل في دبي أمام حركة المرور، مُضيفًا بذلك إضافةً مهمةً إلى شبكة النقل في المدينة. صُمم الجسر، الذي يضم ستة مسارات في كل اتجاه، بقوس على شكل رمز اللانهاية، ليعكس طموح دبي اللامحدود. ويشكل الجسر جزءًا من مشروع محور الشندغة، الذي تبلغ تكلفته 5.3 مليار درهم، ويهدف إلى تحسين الربط بين ديرة وبر دبي والأحياء الجديدة في المنطقة.
2024: يحصل المسافرون على خدمة واي فاي مجانية
قدمت هيئة الطرق والمواصلات خدمة الواي فاي المجانية في محطات الحافلات السطوة والاتحاد والغبيبة وسوق الذهب.
2025: التشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات تجربة تشغيل حافلة كهربائية على الخط F13، وهو خط فرعي لمحطات المترو. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز النقل الذكي والصديق للبيئة، ودعم هدف الهيئة في تحقيق نقل عام خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.
2025: انطلاق سيارات الأجرة الطائرة
نجحت دبي في إجراء أول رحلة تجريبية لسيارة أجرة طائرة، مما يمثل علامة فارقة في سعيها لتحقيق التنقل الحضري المستقبلي ويمهد الطريق لإطلاق تجاري في عام 2026.
2025: إطلاق الترام بدون مسار
من المقرر الانتهاء من الدراسة الشاملة لإطلاق نظام الترام ذاتي القيادة في دبي بحلول منتصف العام المقبل أو في الربع الأول من عام 2026.
20 عامًا من التقدم لهيئة الطرق والمواصلات بالأرقام:
أكثر من 2 مليون راكب يستخدمون وسائل النقل العام يوميًا
شبكة طرق شاملة تمتد لأكثر من 25000 كيلومتر
تستوعب أكثر من 3.5 مليون مركبة يوميًا
شبكة مترو وترام متكاملة بطول أكثر من 100 كيلومتر
أكثر من 560 كم من مسارات الدراجات المخصصة
1050 جسرًا ونفقًا للمركبات
177 جسرًا للمشاة ونفقًا
1300 حافلة عامة
31000 سيارة أجرة وليموزين
130 خدمة رقمية ذكية
تأثير هيئة الطرق والمواصلات
ارتفاع قيمة العقارات بمقدار 158 مليار درهم بفضل سهولة الوصول إلى المجمعات السكنية
156 مليار درهم مساهمة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي
150 مليار درهم إيرادات وعائد مالي تم تحقيقه
80 مليار درهم القيمة السوقية للشركات التي أنشأتها هيئة الطرق والمواصلات