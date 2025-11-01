20 عاماً من الابتكار:"طرق دبي".. نقلة نوعية في النقل العام

لطالما كانت دبي من أسرع مدن العالم نموًا، مما يجعل من الضروري دائمًا وجود نظام نقل عام موثوق وفعال. ومن أجل هذا الهدف والرؤية، أُنشئت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) قبل عشرين عامًا من اليوم، في الأول من نوفمبر 2005.