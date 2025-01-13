20% زيادة في أعداد طلاب المدارس المتميزة في الإمارات

قال "ديفيد ويد"، مدير/رئيس تنفيذي لمدرسة "جيمس فيرست بوينت – ذا فيلا": "منذ انضمامي إلى المدرسة في عام 2022، زاد الالتحاق بنسبة 34 في المائة. تعمل مدرستنا الآن على تشغيل قوائم انتظار في معظم الفئات العمرية لأول مرة منذ افتتاحها في عام 2014. ونظرًا للطبيعة المؤقتة لسكان دبي، لا يزال هناك مرونة في أربع من مجموعاتنا العمرية الـ 16 من الحضانة إلى السنة 13. تقدم مدرستنا قيمة كبيرة في القطاع المتميز، حيث تتراوح الرسوم من 36593 درهمًا إماراتيًا في الحضانة إلى 74017 درهمًا إماراتيًا في السنوات 12 و13.