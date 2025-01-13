20% زيادة في أعداد طلاب المدارس المتميزة في الإمارات
تشهد المدارس المتميزة في دولة الإمارات ارتفاعاً في أعداد الملتحقين، حيث أفادت بعضها بارتفاع نسبته نحو 20%، على الرغم من رسومها الباهظة التي تصل إلى 120 ألف درهم.
وأكد مدراء المدارس أن الاهتمام المستمر على مر السنين يرجع في المقام الأول إلى تدفق العائلات الجديدة إلى دبي.
وقالت "ليزا كروسبي"، الرئيسة التنفيذية للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم: "لقد شهدنا زيادة في الالتحاق بمدارسنا المتميزة بنسبة أربعة في المائة على أساس سنوي، ونتوقع أن تزيد بنسبة 6.5 في المائة أخرى بحلول سبتمبر 2025. وعبر شبكتنا المتنامية من المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، ندير ما مجموعه 13 مدرسة متميزة من الطراز العالمي في مواقع بارزة في كل من دبي وأبو ظبي".
وقامت المجموعة بتوسيع قدراتها عبر العديد من مدارسها المتميزة، مع الافتتاحات الأخيرة لمدرسة ثانوية في أكاديمية جيمس العالمية - دبي، وكتلة جديدة للمدرسة المتوسطة في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، وجناح جديد للصف السادس في كلية جميرا دبي.
ومن المقرر تنفيذ توسعات إضافية للطاقة الاستيعابية في مدرسة جيمس فيرست بوينت - ذا فيلا، وأكاديمية جيمس العالمية - أبوظبي، ومدرسة جيمس رويال دبي.
وأضاف كروسبي أن «الرسوم الدراسية في هذه المدارس تتراوح بين 35 ألف درهم إلى 120 ألف درهم».
الأداء القوي للمدارس
وبدأت شركة تعليم مؤخرًا العام بأداء قوي، حيث أعلنت عن تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 306.1 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024-2025، بزيادة قدرها 14.8% على أساس سنوي.
وارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس المتميزة بنسبة 18.7% خلال الفترة ذاتها، وفقاً للمؤسسة الرائدة في مجال التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم ما مجموعه 12 مدرسة متميزة، بما في ذلك مدرستان جديدتان أضيفتا هذا العام.
واستحوذت شركة تعليم على مدرسة ميدان الفرنسية الرائدة، وعلى أرض ومبانٍ من شركة أميتي لتوسيع مشروع دي بي إس الإمارات هيلز (دي بي إس آيلاندز)، بإجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 437.5 مليون درهم. وتم دمج عمليات الاستحواذ في نتائج الربع الأول لشركة تعليم.
وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة تعليم: "لقد نجحنا في إتمام عمليتي استحواذ كبيرتين، مما وسع نطاق وصولنا إلى المناهج القائمة والجديدة - وهو الإنجاز الذي عزز طاقة مدارسنا المتميزة بنسبة 28.0% على أساس سنوي إلى 21,574 مقعداً، ورفع طاقتنا الإجمالية بنسبة 32.7% على أساس سنوي إلى 54,146 مقعداً عبر قطاعات تعليم".
وقال "آلان ويليامسون"، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم: "على مدى العامين المقبلين، نخطط لإضافة أكثر من 6000 مقعد مع تعظيم الاستفادة في مدارسنا المتميزة والفائقة التميز".
تقديم القيمة في القطاع المتميز
في هذه الأثناء، أفادت بعض مدارس جيمس أن الالتحاق بها زاد بنسبة 35 في المائة تقريبًا مع وجود الطلاب في قائمة الانتظار للقبول.
قال "ديفيد ويد"، مدير/رئيس تنفيذي لمدرسة "جيمس فيرست بوينت – ذا فيلا": "منذ انضمامي إلى المدرسة في عام 2022، زاد الالتحاق بنسبة 34 في المائة. تعمل مدرستنا الآن على تشغيل قوائم انتظار في معظم الفئات العمرية لأول مرة منذ افتتاحها في عام 2014. ونظرًا للطبيعة المؤقتة لسكان دبي، لا يزال هناك مرونة في أربع من مجموعاتنا العمرية الـ 16 من الحضانة إلى السنة 13. تقدم مدرستنا قيمة كبيرة في القطاع المتميز، حيث تتراوح الرسوم من 36593 درهمًا إماراتيًا في الحضانة إلى 74017 درهمًا إماراتيًا في السنوات 12 و13.
وأكد مديرو المدارس أن هناك زيادة كبيرة في التسجيل، وخاصة في دبي، ليس فقط بسبب انتقال العائلات من الخارج ولكن أيضًا بسبب نمو المجتمعات السكنية في مناطق مثل صبحا هارتلاند.
قال "أجاي راجيندران"، محافظ مدرسة "هارتلاند" الدولية، في وقت سابق: "لقد شهدنا زيادة في الطلب بشكل خاص على مدرستنا الثانوية، حيث تسعى العائلات إلى الحصول على تعليم بريطاني متميز. ونحن فخورون بمشاركة أنه في مجموعتنا الثانية فقط من الخريجين، تلقينا عروضًا من جامعات ذات تصنيف عالٍ مثل كامبريدج وستانفورد وجامعة لندن، مما يعكس قوة برنامجنا الأكاديمي".