20% انخفاض أسعار السكر في الإمارات بسبب الفائض العالمي

قال مسؤول تنفيذي كبير في الصناعة إن أسعار السكر في الإمارات انخفضت بنسبة 20 في المائة على الرغم من زيادة الطلب بسبب النمو السكاني.
“انخفضت أسعار السكر الأبيض بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب الفائض العالمي من اللاعبين الكبار مثل البرازيل والهند. عندما يكون لديهم فائض، ينعكس ذلك في السوق. في الإمارات، نما عدد السكان بنسبة خمسة في المائة، وزاد الطلب بنفس المعدل. انعكس الانخفاض في الأسعار العالمية هنا أيضًا لأن الإمارات سوق مفتوح،” قال جمال الغرير، العضو المنتدب والمساهم الرئيسي في شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة سكر مستقلة في العالم ومقرها الإمارات.
ينمو عدد سكان الإمارات بوتيرة سريعة بشكل استثنائي، حيث ارتفع من 11 مليون نسمة في عام 2024 إلى 11.54 مليون نسمة في فبراير 2026، مدفوعًا بالنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوسع القطاعات غير النفطية وفرص العمل، وفقًا لبيانات worldmeters.info.
بالإضافة إلى الفائض في العرض، يتراجع استهلاك السكر في الاقتصادات العالمية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، مما يدفع بعض المصافي إلى إغلاق عملياتها.
الخليج للسكر
تظل ظروف سوق السكر شديدة الحساسية للتطورات في البلدان المنتجة والمصدرة الرئيسية. وأضاف أن الفائض المتوقع لعام السكر (أكتوبر-سبتمبر) 2025-2026 لديه احتمال كبير بأن يتم تقليصه بشكل كبير في 2026-2027، حيث تثبط الأسعار الضعيفة الإنتاج وتتعدل المخزونات استجابة لكيفية سير الاستهلاك.
“ضع هذا في سياق بيئة اقتصاد كلي متقلبة، وتوترات جيوسياسية، وعملات في حالة تقلب، واعتبارات مناخية، وكل ذلك يؤدي إلى التقلبات،” أضاف.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن تقلب المناخ، وتغير السياسات التجارية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وضرورات الاستدامة، والتقدم السريع في البيانات، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تعيد تشكيل كيفية عمل سوق السكر.
ستشهد الهند تعافيًا لإنتاج محصول كبير في 2025-2026 يبلغ حوالي 31 مليون طن من السكر، مع سماح الحكومة بتصدير 1.5 مليون طن. يعكس هذا الارتفاع ظروف النمو المواتية وتحسن الرياح الموسمية، مما يؤدي إلى توقعات بوضع إمدادات مريح.
وفي حديثه على هامش مؤتمر دبي للسكر، قال الغرير إن شركة سكر الخليج — التي تصدر حوالي 70 إلى 80 بالمائة من طاقتها — تعمل بنسبة 70 بالمائة من طاقتها الإنتاجية.