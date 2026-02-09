20% انخفاض أسعار السكر في الإمارات بسبب الفائض العالمي

“انخفضت أسعار السكر الأبيض بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب الفائض العالمي من اللاعبين الكبار مثل البرازيل والهند. عندما يكون لديهم فائض، ينعكس ذلك في السوق. في الإمارات، نما عدد السكان بنسبة خمسة في المائة، وزاد الطلب بنفس المعدل. انعكس الانخفاض في الأسعار العالمية هنا أيضًا لأن الإمارات سوق مفتوح،” قال جمال الغرير، العضو المنتدب والمساهم الرئيسي في شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة سكر مستقلة في العالم ومقرها الإمارات.