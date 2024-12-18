20% ارتفاع تكاليف العطلات الشتوية في الإمارات مع زيادة الطلب

وأوضحت رشيدة زاهد، نائب الرئيس للعمليات في موقع"مسافر دوت كوم" musafir.com، أن العطلات الشتوية التي يتم حجزها في اللحظة الأخيرة قد تكون باهظة الثمن، حيث ترتفع أسعار تذاكر الطيران وأسعار الفنادق والأنشطة عادةً مع ارتفاع الطلب. وقالت: "بشكل عام، تميل أسعار تذاكر الطيران وأسعار الفنادق والأنشطة إلى الارتفاع مع زيادة الطلب مع اقتراب التواريخ. وفي المتوسط، قد يتوقع المسافرون في اللحظة الأخيرة دفع 15-20 في المائة أكثر من أولئك الذين يحجزون مسبقًا، اعتمادًا على الوجهة والقيود الزمنية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك العديد من الراغبين في حجز العطلات الشتوية في اللحظة الأخيرة".