20% ارتفاع تكاليف العطلات الشتوية في الإمارات مع زيادة الطلب
مع انخفاض درجات الحرارة، يلاحظ المسؤولون التنفيذيون في قطاع السفر في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً في حجوزات العطلات، إلى جانب الزيادة المعتادة في السفر لقضاء العطلات. ومع ذلك، قد يواجه المسافرون في اللحظة الأخيرة تكاليف أعلى، حيث ترتفع الأسعار غالباً بنسبة 15 إلى 20 في المائة بسبب عوامل مثل الوجهة والإقامة والرحلات الجوية والفنادق وتوافر التأشيرة.
تميل أشهر الشتاء، وخاصة من منتصف ديسمبر/كانون الأول إلى أوائل يناير/كانون الثاني، إلى أن تكون أكثر تكلفة مع إغلاق المدارس وسفر العديد من السكان إلى الخارج لقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وعلى الرغم من هذه التكاليف المرتفعة، فإن وكلاء السفر أفادوا بأن العديد من السكان ما زالوا يختارون الرحلات في اللحظة الأخيرة خلال موسم العطلات هذا.
وأوضحت رشيدة زاهد، نائب الرئيس للعمليات في موقع"مسافر دوت كوم" musafir.com، أن العطلات الشتوية التي يتم حجزها في اللحظة الأخيرة قد تكون باهظة الثمن، حيث ترتفع أسعار تذاكر الطيران وأسعار الفنادق والأنشطة عادةً مع ارتفاع الطلب. وقالت: "بشكل عام، تميل أسعار تذاكر الطيران وأسعار الفنادق والأنشطة إلى الارتفاع مع زيادة الطلب مع اقتراب التواريخ. وفي المتوسط، قد يتوقع المسافرون في اللحظة الأخيرة دفع 15-20 في المائة أكثر من أولئك الذين يحجزون مسبقًا، اعتمادًا على الوجهة والقيود الزمنية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك العديد من الراغبين في حجز العطلات الشتوية في اللحظة الأخيرة".
ارتفاع أسعار التذاكر للوجهات الأوروبية بنسبة 10-12% على الأقل
تظل أوروبا الخيار الأول للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحظى دول مثل سويسرا وفرنسا وألمانيا بشعبية كبيرة باستمرار.
وأشارت زاهد إلى زيادة أسعار التذاكر لوجهات أوروبية بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المائة خلال موسم الشتاء، وارتفاع الاهتمام بمواقع مثل فنلندا والنمسا ودول البلقان، المعروفة بسحرها الشتوي واحتفالاتها الاحتفالية.
وأضافت زاهد: "ينجذب المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى البلدان التي تتمتع بتأشيرات مبسطة، مثل جورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا. وتوفر هذه الوجهات، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة مثل قطر وعمان والمملكة العربية السعودية، مزيجًا من المغامرة والاسترخاء للرحلات القصيرة".
كما لاحظ خبراء السفر ارتفاعًا في الطلب على الباقات المحجوزة مسبقًا إلى وجهات فعالة من حيث التكلفة مثل إندونيسيا وأرمينيا وجورجيا. تتوفر العديد من الرحلات الأوروبية ذات المغادرة الثابتة، بما في ذلك تلك المتجهة إلى فرنسا وألمانيا وهولندا، حتى 26 ديسمبر، مع العودة في حوالي 3 يناير.
وللتعويض عن التكاليف المرتفعة، يتجه العديد من المسافرين في اللحظة الأخيرة إلى رحلات الترانزيت والطرق البديلة. وسلطت "لاكشمي أناند"، المديرة الإدارية لشركة ترافيلز مايند، الضوء على زيادة إجمالية في حجوزات السفر بنسبة 60-65 في المائة، مع ارتفاع الطلب على أوروبا بنسبة 35-40 في المائة. وأشارت إلى أن السفر إلى الهند يظل مرتفعًا باستمرار، مع زيادة بنسبة 25-30 في المائة.
وأوضحت لاكشمي أن "الأفراد الذين تمكنوا من الحصول على تأشيرات لمدة عام خططوا بالفعل لرحلاتهم الأوروبية. لكن شركات الطيران تواصل تقديم عروض جذابة. على سبيل المثال، تقدم طيران الإمارات تذاكر إلى باريس مقابل 3900 درهم، في حين كانت الحجوزات المبكرة متاحة بحوالي 3000 درهم".
وأضافت أن "العديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحجز دون أي خطط مسبقة، يختارون أيضًا رحلات الترانزيت والطرق البديلة للوصول إلى وجهاتهم. على سبيل المثال، أصبحت تركيا محطة توقف شهيرة لمدة يومين بسبب أسعارها التنافسية"، مشيرة إلى أن "أولئك الذين فاتتهم عروض الحجز المبكر يفكرون الآن في وجهات مثل بوتان".
يستخدم المسافرون بشكل متزايد رحلات الترانزيت لتوفير المال، حيث أصبحت وجهات مثل تركيا محطات توقف شهيرة بسبب أسعارها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين فاتتهم عروض الحجز المبكر يفكرون الآن في خيارات أكثر بأسعار معقولة، مثل بوتان.
إلى جانب العطلات التقليدية، كان هناك ارتفاع ملحوظ في حجوزات الرحلات البحرية. ومع انخفاض درجات الحرارة، أصبحت الرحلات البحرية خيارًا شائعًا بشكل متزايد. وأشار زاهد إلى أن "سكان الإمارات العربية المتحدة أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالرحلات البحرية أو الرحلات البحرية، مع بدء انخفاض درجات الحرارة. وشهدت شركة Resort World Cruises طلبًا قويًا منذ إطلاقها مؤخرًا، في حين تواصل خطوط الرحلات البحرية الراسخة مثل كوستا وإم إس سي جذب المسافرين برحلاتها البحرية الأكبر حجمًا".
وأشارت "رينا فيليب"، المدير العام لشركة إير ترافيل إنتربرايزز آند توريزم، إلى ارتفاع كبير في الطلب على الرحلات البحرية الخليجية، وخاصة تلك التي تسافر من أبوظبي إلى قطر. ففي السابق، كانت تكلفة المقصورة التي تتسع لثلاثة أشخاص حوالي 3000 درهم، ولكن الآن ارتفع السعر إلى 8000 درهم. وتعكس الشعبية المتزايدة للرحلات البحرية التحول بعيدًا عن الإقامة التقليدية في الفنادق، حيث يسعى العديد من المسافرين إلى تجارب جديدة في البحر.
بالنسبة للرحلات البحرية في الخليج، يحتاج المسافرون فقط إلى تأشيرة قطر، والتي يمكن الحصول عليها عند الوصول مقابل رسوم تتراوح بين 150 و200 درهم. كما تتضمن العديد من باقات الرحلات البحرية أيضًا تذاكر يومية مجانية تغطي تكلفة التأشيرة وتبسط العملية، مما يجعل الرحلات البحرية خيارًا أكثر جاذبية للمسافرين. تظل دبي وأبو ظبي مركزين شعبيين للمغادرة لهذه الرحلات البحرية.
وقالت فيليب: "لقد شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الرحلات البحرية في الخليج، وخاصة تلك التي تسافر من أبوظبي إلى قطر والعودة.
في السابق، كانت تكلفة المقصورة التي تتسع لثلاثة أشخاص حوالي 3000 درهم، لكنها ارتفعت الآن إلى 8000 درهم. أصبحت الرحلات البحرية بديلاً شائعًا بشكل متزايد للإقامة في الفنادق داخل الإمارات العربية المتحدة، حيث اختار العديد من المسافرين هذه التجربة الجديدة، حيث سئم الكثير منهم من الإقامة في الفنادق المحلية.