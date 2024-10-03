20 ألف وظيفة جديدة في قطاع الأغذية الإماراتي 2030

وقال عبدالله أحمد الصالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "الفكرة وراء إنشاء التجمعات هي تمكين الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجامعات، والعلماء، ومؤسسات البحث، والوزارات، لضمان الأمن الغذائي في المستقبل. كدولة تعتمد بشكل كبير على الواردات، نعلم أن هناك العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها كقطاع رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، وزيادة التصدير، وحماية سوقنا، ووضع سياسات عملية. هذه الموضوعات يجب أن تناقش بشكل مفتوح بين الأطراف المعنية."