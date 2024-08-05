20 ألف درهم للفائزين في تحدي السكري برأس الخيمة
يتمتع المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة الفوز الكبير في تحدي السكري بجوائز نقدية تصل إلى 20.000 درهم.
وسيحصل الفائزون الأوائل في التحدي من الذكور والإناث على مبلغ 5000 درهم لكل منهم، في حين سيحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على 3000 درهم و2000 درهم لكل منهما على التوالي.
أطلق مستشفى رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع النسخة الثالثة من تحدي رأس الخيمة للسكري، وهو مفتوح الآن للتسجيل.
المسابقة لمدة ثلاثة أشهر مجانية ومفتوحة لجميع المقيمين فوق 18 عاماً. يمكن للمرشحين المهتمين التسجيل على www.rakdiabeteschallenge.com في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس. كما يتوفر التسجيل دون حضور مسبق في مستشفى رأس الخيمة في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس، بين الساعة 9 صباحاً و4:30 مساءً.
التحدي موجه للأفراد الذين يبلغ مستوى المعدل التراكمي لديهم 5.7 وما فوق، موفراً لهم فرصة فريدة للبدء في رحلة صحية تحويلية. يمكن للمشاركين التسجيل عبر الإنترنت للفئات المشاركة فعلياً و افتراضياً.
يمكن للمشاركين الخضوع لاختبارات مؤشر كتلة الجسم ونسبة المعدل التراكمي مجاناً في مرافق مستشفى رأس الخيمة. اختبارات تقييم نمط الحياة متاحة أيضاً عبر الإنترنت عند التسجيل.
يمكن للمشاركين الافتراضيين إجراء اختبارات مؤشر كتلة الجسم ونسبة HbA1C على نفقتهم الخاصة في أي عيادة طبية تناسبهم. اختبارات تقييم نمط الحياة متاحة أيضاً عبر الإنترنت عند التسجيل.
وسيتلقى جميع المشاركين نصائح صحية أسبوعية وإمكانية الوصول إلى ندوات أسبوعية عبر الإنترنت تركز على إدارة مرض السكري، مثل الحفاظ على نظام غذائي صحي عن طريق خفض تناول السكر وممارسة التمارين الرياضية. تهدف هذه الموارد إلى تثقيف ودعم المشاركين في إجراء تغييرات مستدامة في نمط الحياة.
سيحتاج المشاركون إلى تقديم دليل عن تقارير مؤشر كتلة الجسم ونسبة السكر في الدم (HbA1C) من اليوم الأول والأخير للتحدي حتى يكونوا مؤهلين للحصول على الجوائز النقدية، ومن يظهر أكبر قدر من التحسن سيفوز.
ومع احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 15 عالمياً من حيث انتشار مرض السكري، وتصنيف ما يقرب من 19% من البالغين على أنهم مصابون بالسكري و15-20% إضافية في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، فإن المبادرات الفعالة لإدارة مرض السكري أمر بالغ الأهمية.
"يعد مرض السكري بوابة للعديد من الأمراض التي تهدد الحياة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي وتلف الأعصاب. ومن خلال تقليل عبء مرض السكري بشكل فعال، فإننا لا نحسن النتائج الصحية الفردية فحسب، بل نمهد الطريق أيضاً لمجتمع أكثر صحة. وقال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: "إن هذا الجهد الجماعي يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف الرعاية الصحية ويعزز الجودة الشاملة للحياة، ويعزز أمة أقوى وأكثر مرونة".
"كانت أهمية تبني تغييرات نمط الحياة الجذرية، لا سيما التعديلات الغذائية وممارسة التمارين بانتظام، وحتى عكس مرض السكري واضحة من خلال نجاح المشاركين لدينا. فقد شهد نحو 100 في المئة من بين 5,000 مشارك أكملوا البرنامج العام الماضي انخفاضاً كبيراً في مستويات HbA1C لديهم، حيث انتقلوا من حالة سكري متوسطة (7.49 في المئة) إلى حالة غير سكرية (5.07 في المئة)"، وأضاف مشيراً إلى أن "هدفنا من خلال هذه الحملة هو الاستمرار في تمكين الأفراد من خلال توفير المعرفة الأساسية وزيادة الوعي بممارسات نمط الحياة الصحي."
وشهدت النسخة الثانية من التحدي مشاركة 5000 مقيم في التحدي.