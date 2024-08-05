20 ألف درهم للفائزين في تحدي السكري برأس الخيمة

يتمتع المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة الفوز الكبير في تحدي السكري بجوائز نقدية تصل إلى 20.000 درهم.

وسيحصل الفائزون الأوائل في التحدي من الذكور والإناث على مبلغ 5000 درهم لكل منهم، في حين سيحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على 3000 درهم و2000 درهم لكل منهما على التوالي.

أطلق مستشفى رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع النسخة الثالثة من تحدي رأس الخيمة للسكري، وهو مفتوح الآن للتسجيل.

المسابقة لمدة ثلاثة أشهر مجانية ومفتوحة لجميع المقيمين فوق 18 عاماً. يمكن للمرشحين المهتمين التسجيل على www.rakdiabeteschallenge.com في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس. كما يتوفر التسجيل دون حضور مسبق في مستشفى رأس الخيمة في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس، بين الساعة 9 صباحاً و4:30 مساءً.