20 ألف درهم غرامة شركتين نقلتا نفايات دون تصريح بعجمان

فرضت دائرة البلدية و التخطيط بعجمان غرامة على شركتين بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، بسبب نقل النفايات دون التصاريح اللازمة.

وأعلنت بلدية عجمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ضبط شركتين بسبب نقل مكبات النفايات من مناطق مختلفة في الإمارة دون الحصول على التصاريح اللازمة، كما تم حجز ومصادرة ثلاث مركبات تابعة للشركتين.

وقالت البلدية في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تغريم كل شركة مبلغ 10 آلاف درهم لتكرار المخالفة أكثر من مرة.

وفي هذا السياق قال المهندس خالد معين الحوسني مدير عام الدائرة بالإنابة "تؤكد الدائرة التزامها بالعمل المستمر على تعزيز الوعي وتعزيز الثقافة الإيجابية لدى الأفراد وأهمية تثقيف الجمهور حول الآثار الضارة للاستخدام العشوائي لمكبات النفايات".

وشدد على ضرورة إدارة هذا المورد الطبيعي بطريقة منظمة لضمان استدامته والحفاظ عليه في جميع مناطق الإمارة.