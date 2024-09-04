20 ألف درهم تكاليف تأشيرات العمالة المنزلية في الإمارات
ينفق أصحاب العمل في الإمارات ما بين 7 آلاف إلى 20 ألف درهم على تكاليف تأشيرة العمالة المنزلية عند السفر إلى الخارج، وذلك حسب مدى إلحاح الاستفسار، وفقاً لدراسة جديدة.
وتسمح تأشيرة العامل المنزلي للأفراد بمواصلة العمل في المنازل الخاصة كعمال نظافة، أو سائقين، أو طهاة، أو مربيات، أو مقدمي رعاية شخصية أثناء السفر.
وتكون تأشيرة العاملات المنزليات مرتبطة بصاحب العمل المحدد، وتعتمد صلاحيتها عادةً على استمرار توظيف العاملة داخل الأسرة. ورغم أن مدة التأشيرة تختلف بناءً على فترة إقامة صاحب العمل في البلد المعني، إلا أنها غالباً ما تتراوح بين بضعة أشهر.
وقالت خدمات التأشيرات إن "التكلفة النهائية تعتمد على عدد الأشخاص المسافرين ومدى الحاجة إلى التأشيرات بشكل عاجل. إذا تم التخطيط للرحلة مسبقاً، فقد تتكلف تأشيرات لمربيتين ما بين 5000 و7000 درهم، بما في ذلك إعداد جميع المستندات. تبلغ تكلفة ثلاث تأشيرات عاجلة للغاية لأسرة بها مربيتان وسائق 20000 درهم".
ويسافر عدد كبير من المقيمين - سواء من مواطني دولة الإمارات أو الأسر الوافدة - إلى الخارج بحثاً عن مناخ أكثر برودة خلال فصل الصيف الطويل والعطلات المدرسية. وتصطحب بعض الأسر عاملاتها المنزليات خلال العطلة الصيفية إلى بلدان أخرى.
ونتيجة لذلك، قالت خدمات التأشيرات إنها سجلت اتجاهاً تصاعدياً في طلبات تأشيرات العمالة المنزلية منذ بداية عام 2024، وبلغت ذروتها في يونيو 2024. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، تراوحت الزيادات الشهرية في طلبات تأشيرات العمالة المنزلية من 15 في المائة إلى 66 في المائة.
وقالت "أنستازيا يانتشينكو"، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات التأشيرة: "تبلغ طلبات الحصول على تأشيرات العمالة المنزلية في الإمارات ذروتها قبل فصل الصيف، من مارس إلى منتصف يونيو، وقبل العطلة الشتوية في المدارس. ومع ذلك، نلاحظ العديد من الاستفسارات على مدار العام".
"ويرجع هذا النمو إلى الاقتصاد القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع زيادة الدخل المتاح للأسر وتزايد عدد السكان الوافدين، وموسم السفر الصيفي، حيث تبرز أوروبا (60%) والمملكة المتحدة (36%) وروسيا (4%) كوجهات شهيرة لتأشيرات العمالة المنزلية. والدافع الأساسي وراء هذه الزيادة هو ميل الأسر المحلية والوافدين في العودة إلى بلدانهم الأصلية أو أماكن العطلات خلال أشهر الصيف الحارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وغالباً ما يكون من الأنسب والأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للأسر إحضار موظفيها المنزليين الموثوق بهم بدلاً من البحث عن مساعدة جديدة محلياً".
أفضل العمالة المنزلية
خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2023، تم إصدار نحو 320 تأشيرة لعاملات المنازل في الإمارات العربية المتحدة، مع تزايد الطلب بشكل خاص على المربيات. وقد مثل هذا الرقم 14 في المائة من إجمالي تأشيرات شنغن خلال تلك الفترة. وخلال عام واحد فقط، شهدت طلبات تأشيرات عاملات المنازل في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 137.5 في المائة، حيث بلغت 760 طلباً في الفترة من مايو إلى يوليو 2024. وكانت الغالبية العظمى من المتقدمين من الفلبينيين بنسبة 90 في المائة، يليهم الجزائريون والإثيوبيون وجنسيات أخرى. يعكس هذا الاتجاه الطلب المتزايد على العمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة وتأثيره على ديناميكيات سوق العمل العالمي.
ومع ذلك، فإن لكل دولة متطلبات محددة فيما يتعلق بالعاملات المنزليات. ولا تسمح جميع الدول بمرافقة العاملات المنزليات؛ على سبيل المثال، يمكن للمربيات السفر بشكل قانوني إلى المملكة المتحدة مع أصحاب عملهن، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لكندا. وتشترط بعض دول شنغن أن يكون العاملون المنزليون مع الأسرة لأكثر من عام، حيث تكون الأسرة هي الراعي المباشر للموظف. وتحتاج المملكة المتحدة إلى عقد و وثائق مالية من العامل المنزلي والأسرة الراعية، بينما تفرض الولايات المتحدة متطلبات مماثلة لتأشيرة السياحة العادية.
وأشارت يانتشينكو إلى أن "كل حالة فريدة من نوعها، حيث تختلف اللوائح حسب البلد وغالباً ما تتأثر بجنسية مقدم الطلب".
وأضافت: "إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لديهما قواعد صارمة بشكل خاص، حيث تتطلب إعداداً دقيقاً للوثائق لتلبية معايير قانون العمل. وفي الوقت نفسه، تحتاج الخادمات من الهند وسريلانكا إلى تأشيرة وختم قنصلي للسفر إلى أوروبا. وإلا، سيتم رفض طلباتهن. وتضمن خبرتنا في التعامل مع هذه المتطلبات المعقدة أن يكون عملاؤنا مجهزين تجهيزاً جيداً لعملية طلب التأشيرة".
وبالنظر إلى المستقبل، توقعت شركة خدمات التأشيرات أن يستمر الطلب على العمالة المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الارتفاع، مدفوعاً بتزايد عدد السكان الوافدين في البلاد والتوسع المستمر للطبقة المتوسطة.