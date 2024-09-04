20 ألف درهم تكاليف تأشيرات العمالة المنزلية في الإمارات

خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2023، تم إصدار نحو 320 تأشيرة لعاملات المنازل في الإمارات العربية المتحدة، مع تزايد الطلب بشكل خاص على المربيات. وقد مثل هذا الرقم 14 في المائة من إجمالي تأشيرات شنغن خلال تلك الفترة. وخلال عام واحد فقط، شهدت طلبات تأشيرات عاملات المنازل في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 137.5 في المائة، حيث بلغت 760 طلباً في الفترة من مايو إلى يوليو 2024. وكانت الغالبية العظمى من المتقدمين من الفلبينيين بنسبة 90 في المائة، يليهم الجزائريون والإثيوبيون وجنسيات أخرى. يعكس هذا الاتجاه الطلب المتزايد على العمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة وتأثيره على ديناميكيات سوق العمل العالمي.

ومع ذلك، فإن لكل دولة متطلبات محددة فيما يتعلق بالعاملات المنزليات. ولا تسمح جميع الدول بمرافقة العاملات المنزليات؛ على سبيل المثال، يمكن للمربيات السفر بشكل قانوني إلى المملكة المتحدة مع أصحاب عملهن، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لكندا. وتشترط بعض دول شنغن أن يكون العاملون المنزليون مع الأسرة لأكثر من عام، حيث تكون الأسرة هي الراعي المباشر للموظف. وتحتاج المملكة المتحدة إلى عقد و وثائق مالية من العامل المنزلي والأسرة الراعية، بينما تفرض الولايات المتحدة متطلبات مماثلة لتأشيرة السياحة العادية.