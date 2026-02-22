ضبط متسول بحوزته 20 ألف درهم في دبي

أوقفت إدارة الأفراد المشبوهين والظواهر الإجرامية في شرطة دبي متسولاً عُثر عليه في موقف للسيارات وبحوزته 20 ألف درهم.

جاء هذا التوقيف ضمن حملة ‘مكافحة التسول’، التي أطلقت بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع الوعي العام وحماية الصورة الحضارية للدولة من خلال منع ومعالجة الجرائم المتعلقة بالتسول.

أوضح العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الأفراد المشبوهين والظواهر الإجرامية بالإدارة العامة للتحريات الجنائية، أن المتسول استهدف أصحاب السيارات الفاخرة على وجه التحديد في مواقف السيارات وعند إشارات المرور، متوسلاً التعاطف بادعاء حاجته الماسة للطعام والمال.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

حذر الشامسي الجمهور من إظهار التعاطف أو إعطاء المال للمتسولين، ناصحاً إياهم بعدم الانخداع بالحيل المستخدمة لكسب الشفقة لتحقيق مكاسب مالية.

وأشار إلى أن المتسولين غالباً ما يستخدمون قصصاً وتكتيكات ملفقة لاستغلال الناس عند مداخل المساجد والمستشفيات والعيادات والأسواق والشوارع.

كما حث السكان على عدم الاستجابة لنداءات المتسولين أو التعامل معهم بدافع التعاطف، والإبلاغ عن مثل هذه الحوادث عبر مركز اتصال شرطة دبي (901) أو خاصية “عين الشرطة” في التطبيق الذكي.

وأكد الشامسي أيضاً أن هناك جهات رسمية ومنظمات خيرية لتقديم المساعدة المالية الحقيقية، مشيراً إلى أن بعض الأفراد يدعون الحاجة كذباً لتبرير التسول، وهو عمل غير قانوني يعاقب عليه بموجب قوانين مكافحة التسول الاتحادية.

وأكد مجدداً أن شرطة دبي ستواصل العمل مع الشركاء لمكافحة التسول، الذي لا يضر بصورة المجتمع فحسب، بل ينطوي أيضاً في كثير من الأحيان على الخداع والاحتيال.