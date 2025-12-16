2 مليون درهم لمنحة "فاية" البحثية الدولية التي أعلنت عنها الشارقة

سلطت الشيخة بدور الضوء على الأهمية العالمية لموقع "فاية"، مشيرة إلى أن الموقع أعاد تشكيل فهم الهجرة البشرية المبكرة والتكيف والابتكار. وقالت: "تاريخياً، كان يُنظر إلى شبه الجزيرة العربية على أنها مجرد ممر بين القارات". وأضافت: "لقد تحدى "فاية" هذه الرواية، وكشف أن البشر الأوائل عادوا واستقروا وتكيفوا هنا، وتطوروا على مدى آلاف السنين". وأضافت أن الاكتشافات في "فاية" لا تزال تدفع المؤرخين والعلماء إلى إعادة النظر في الافتراضات التي طالما كانت سائدة. وقالت: "إن فهمنا للرحلة البشرية لا يزال مفتوحاً للاكتشاف والتطوير". كما سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها المؤسسات المعنية، بما في ذلك هيئة الشارقة للآثار، التي عملت بشكل وثيق مع الباحثين والأكاديميين من الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة حول العالم للنهوض بأعمال التنقيب والدراسة والتحليل والاكتشاف على مر السنين.