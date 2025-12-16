2 مليون درهم لمنحة "فاية" البحثية الدولية التي أعلنت عنها الشارقة

أعلنت الشارقة عن إطلاق منحة "فاية" البحثية، وهي مبادرة علمية دولية جديدة بقيمة مليوني درهم، تهدف إلى النهوض بالبحث في واحد من أهم المواقع الأثرية في العالم.
أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة موقع "فاية" للتراث العالمي، عن المنحة خلال حفل احتفالاً بـ إدراج "فاية" مؤخراً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ستستمر المبادرة لمدة ثلاث سنوات، وستشجع مشاركة الباحثين الشباب، وتوفر فرصاً للطلاب الإماراتيين للانضمام إلى البعثات العلمية التي تساهم في توسيع المعرفة حول الموقع ودوره في التطور البشري. ستتم إدارة المنحة من قبل هيئة الشارقة للآثار تحت إشراف اللجنة العلمية لموقع "فاية" للتراث العالمي.
وقالت الشيخة بدور في كلمتها خلال الحفل، إن إدراج "فاية" على قائمة التراث العالمي - وهي اللحظة التي عملت الإمارة بلا كلل من أجلها لعقود - يمثل لحظة امتنان وليست انتصاراً. وأضافت: "ما شعرنا به هو الامتنان لاعتراف العالم باقتناعنا، ولفهم أن موقع "فاية" يحمل قصة" وتابعت: "أصوات أولئك الذين عاشوا هنا قبل مئات الآلاف من السنين تستحق أن تُسمع كجزء من تاريخنا البشري المشترك".
يقع موقع "فاية" التاريخي بالقرب من مليحة، عند سفوح سلسلة جبال "فاية"، وهي منطقة حافظت على أدلة للحياة البشرية تمتد لأكثر من 200,000 عام.
سلطت الشيخة بدور الضوء على الأهمية العالمية لموقع "فاية"، مشيرة إلى أن الموقع أعاد تشكيل فهم الهجرة البشرية المبكرة والتكيف والابتكار. وقالت: "تاريخياً، كان يُنظر إلى شبه الجزيرة العربية على أنها مجرد ممر بين القارات". وأضافت: "لقد تحدى "فاية" هذه الرواية، وكشف أن البشر الأوائل عادوا واستقروا وتكيفوا هنا، وتطوروا على مدى آلاف السنين". وأضافت أن الاكتشافات في "فاية" لا تزال تدفع المؤرخين والعلماء إلى إعادة النظر في الافتراضات التي طالما كانت سائدة. وقالت: "إن فهمنا للرحلة البشرية لا يزال مفتوحاً للاكتشاف والتطوير". كما سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها المؤسسات المعنية، بما في ذلك هيئة الشارقة للآثار، التي عملت بشكل وثيق مع الباحثين والأكاديميين من الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة حول العالم للنهوض بأعمال التنقيب والدراسة والتحليل والاكتشاف على مر السنين.
حضر الحفل لازار إيلوندو أسومو، مدير مركز التراث العالمي في اليونسكو، الذي أشاد بجهود الشارقة ووصف إدراج "فايا" بأنه علامة فارقة في الاعتراف بالتراث المشترك للإنسانية. وأشار إلى أن "فاية" هو الموقع الثاني فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يُضاف إلى قائمة التراث العالمي، بعد المواقع الثقافية في العين عام 2011. قال أسومو إن "فاية" يقدم فرصاً استثنائية للبحث المستمر في حياة الإنسان المبكرة في البيئات القاحلة، مشيداً بهيئة الشارقة للآثار لعملها في حماية الموقع وعرضه.
شهد الحفل عرض فيلم أرشيفي قصير وثق موقع "فاية" واكتشافاته. وأعقبه فيلم وثائقي عن "منحة فاية البحثية" روى أهداف المبادرة، ودعمها للبحوث المستقبلية ورعايتها لجيل جديد من الباحثين الشباب.