192 طناً مساعدات إماراتية للأسر اللبنانية لمواجهة الشتاء

وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الإنسانية: "تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقف دبي بقوة إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة. وتعكس قافلة المساعدات هذه، التي تعد رمزاً قوياً للتضامن والتعاطف، التزامنا الجماعي بتخفيف المعاناة ونشر الأمل في نفوس المجتمعات التي تواجه تحديات غير مسبوقة".