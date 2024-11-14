192 طناً مساعدات إماراتية للأسر اللبنانية لمواجهة الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، مدت دولة الإمارات العربية المتحدة يد العون للأسر النازحة في لبنان، مقدمة إمدادات إغاثية عاجلة.
وانطلقت، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قافلة مساعدات ضخمة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمت 27 شاحنة محمّلة بـ 192 طناً من إمدادات الإغاثة الضرورية.
وجاءت هذه المبادرة النبيلة في إطار حملة "الإمارات تقف مع لبنان"، بتمويل من صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لمؤسسة دبي الإنسانية.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الإنسانية: "تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقف دبي بقوة إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة. وتعكس قافلة المساعدات هذه، التي تعد رمزاً قوياً للتضامن والتعاطف، التزامنا الجماعي بتخفيف المعاناة ونشر الأمل في نفوس المجتمعات التي تواجه تحديات غير مسبوقة".