19 فبراير بدء متوقع لشهر رمضان في الإمارات

تراقب معظم الدول هلال رمضان يوم الثلاثاء 17 فبراير. ومع ذلك، بناءً على معايير الرؤية المعترف بها دوليًا والحسابات الفلكية، لن يكون القمر الذي يحدد بداية رمضان 1447 هـ مرئيًا في 17 فبراير من أي جزء من العالم العربي أو الإسلامي.
"رؤية الهلال يوم الثلاثاء (17 فبراير) إما مستحيلة أو غير محتملة للغاية من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب أو حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي عالية الطاقة،” قال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي (IAC) ومقره أبوظبي.
بالنسبة للدول التي تعتمد على رؤية الهلال المؤكدة، من المتوقع أن يكون الأربعاء هو اليوم الثلاثين والأخير من شعبان، مما يعني أن الشهر سيكمل 30 يومًا ومن المتوقع أن يبدأ رمضان يوم الخميس 19 فبراير في الإمارات ومعظم هذه الدول.
أوضح المهندس عودة أنه مساء الثلاثاء، سيغرب القمر قبل الشمس في العالم الإسلامي الشرقي، وفي نفس وقت الشمس في المناطق الوسطى، وبعد غروب الشمس بدقائق قليلة فقط في المناطق الغربية. هذه الفترة القصيرة ليست كافية لانتقال القمر من الاقتران إلى هلال مرئي.
تظهر الحسابات الفلكية أنه في الإمارات، سيغرب الحافة السفلية للقمر قبل دقيقة واحدة من غروب الشمس. وفي الرياض، يغرب القمر قبل 42 ثانية من غروب الشمس. بينما في تبوك، المنطقة في المملكة العربية السعودية حيث سيكون القمر في أطول فترة له في الشهر، سيغرب القمر تمامًا عند غروب الشمس، بعمر سطحي يبلغ ساعة واحدة و49 دقيقة فقط وفصل زاوي عن الشمس بدرجة واحدة فقط.
في القاهرة، سيغرب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس، وفي الجزائر بعد ست دقائق من غروب الشمس. على الرغم من هذا التأخير الطفيف، يؤكد الفلكيون أنه لن يكون هناك هلال مرئي في أي من هذه المواقع.
وتأكيدًا آخر على استحالة الرؤية، سيحدث كسوف شمسي حلقي بعد ظهر يوم الثلاثاء، وسيكون مرئيًا من أجزاء من جنوب إفريقيا والقارة القطبية الجنوبية. سيتزامن هذا الكسوف مع غروب الشمس في أجزاء كبيرة من آسيا والشرق الأوسط، مما يشير إلى اقتران مرئي - دليل واضح على أن القمر لا يمكن أن يظهر كهلال في ذلك الوقت أو لعدة ساعات بعد ذلك.
بناءً على الأدلة العلمية والحسية المذكورة أعلاه والتي لوحظت بالعين المجردة يوم الثلاثاء، حذر المهندس عودة من أنه من الضروري الحذر من أي تقارير كاذبة قد تظهر في ذلك اليوم.
وقال إن مثل هذه التقارير، إذا حدثت، تؤكد بشكل قاطع الخطأ الذي قد يرتكبه بعض الأفراد في اعتقادهم الخاطئ بأنهم رأوا هلالًا غير موجود في السماء.
وفقًا لمنشور مركز الفلك، يعتقد العديد من الفقهاء وعلماء الفلك أنه لا داعي للبحث عن هلال القمر بعد غروب الشمس يوم الثلاثاء في المناطق التي يغرب فيها القمر قبل الشمس أو في نفس وقتها، لأن القمر لا يكون مرئيًا في السماء في ذلك الوقت.
لذلك، فإن رؤية الهلال مستحيلة من هذه المناطق، وهذا معروف مسبقًا من خلال الحسابات العلمية القطعية.
ستبحث بعض الدول الإسلامية عن هلال رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير، حيث إنه اليوم التاسع والعشرون من شعبان في دول مثل بنغلاديش وباكستان وإيران والمغرب وموريتانيا وبعض الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا. في هذه الدول، سيكون أول أيام رمضان هو الخميس 19 فبراير، أو الجمعة 20 فبراير، اعتمادًا على رؤية الهلال والظروف الجوية في ذلك اليوم.
توضح الخرائط أدناه إمكانية رؤية هلال رمضان يوم الثلاثاء 17 فبراير والأربعاء 18 فبراير، حول العالم:
رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الموضحة باللون الأحمر لأن القمر يغرب قبل الشمس و/أو لأن الاقتران السطحي يحدث بعد غروب الشمس.
لا يمكن رؤية الهلال، لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة، من المناطق غير الملونة.
لا يمكن رؤية الهلال إلا باستخدام التلسكوب من المناطق الموضحة باللون الأزرق.
يمكن رؤية الهلال بالتلسكوب من المناطق الموضحة باللون الوردي، ويمكن رؤيته بالعين المجردة في ظروف صافية تمامًا ومع مراقب خبير.
يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من المناطق الموضحة باللون الأخضر.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومعظم الدول العربية، من المتوقع أن يكتمل يوم الأربعاء 18 فبراير 30 يومًا من شعبان، مما يجعل يوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان.
ومع ذلك، ستقوم بعض الدول، بما في ذلك باكستان وبنغلاديش وإيران والمغرب وموريتانيا وأجزاء من إفريقيا، بإجراء رصد هلالها مساء الأربعاء 18 فبراير. واعتمادًا على الطقس والمعايير المحلية، قد يبدأ رمضان في هذه الدول يوم الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير.