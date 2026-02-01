19 فبراير بدء متوقع لشهر رمضان في الإمارات

ستبحث بعض الدول الإسلامية عن هلال رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير، حيث إنه اليوم التاسع والعشرون من شعبان في دول مثل بنغلاديش وباكستان وإيران والمغرب وموريتانيا وبعض الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا. في هذه الدول، سيكون أول أيام رمضان هو الخميس 19 فبراير، أو الجمعة 20 فبراير، اعتمادًا على رؤية الهلال والظروف الجوية في ذلك اليوم.