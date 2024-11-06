1.84 مليار درهم قيمة سجاد فارسي تاريخي في معرض برأس الخيمة

وقالت غانبارينيا: "تتميز سجاداتنا بزخارف معقدة - مأخوذة من سلالة الصفويين الفارسية (التي استمرت من عام 1501 إلى عام 1736). على سبيل المثال، ترمز زهرة الشاهباسي إلى إعادة الميلاد، بينما تمثل الميدالية المركزية وإسليم الحياة والتوازن والصراع بين الخير والشر.