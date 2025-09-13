183 ألف درهم خسارة مستثمرين ضحية شركة تداول وهمية

نفت إحدى شركات التجزئة الكبرى في الإمارات العربية المتحدة أي صلة لها بمنصة التداول عبر الإنترنت التي تنشر علنًا رقم الهاتف الأرضي الخاص بها - وهي واحدة من العديد من العلامات الحمراء التي تم الكشف عنها في تحقيق صحيفة خليج تايمز .
عند البحث عن "سكاي لاين للتجارة" عبر الإنترنت، تظهر النتيجة "سكاي لاين للتجارة العامة" مع عنوان مكتب مشترك في مركز التجارة العالمي ورقم هاتف أرضي. لكن الرقم يُحيل إلى مجموعة شرف، التي أكدت عدم ارتباطها بالشركة. مع ذلك، يُحوّل النقر على الرابط الإلكتروني المستخدمين إلى موقع "سكاي لاين للتجارة"، مما يزيد من غموض العلاقة بين الكيانين.
كل هذا الالتباس كلف المستثمرين آلاف الدراهم. حيث قال عدة مقيمين في الدولة لصحيفة «خليج تايمز» إنهم تعرضوا للتجاهل بعد تحويل أموالهم، ولم يتمكنوا من الوصول إلى ممثلي الشركة أو استرداد أموالهم.
تستند "سكاي لاين للتداول" إلى شبكة واسعة من مندوبي المبيعات عبر الهاتف ممن يقومون بالاتصال المباشر بالسكان ويعرضون عليهم عوائد استثمارية مرتفعة بشكل غير اعتيادي. الشركة غير مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (SCA). وبمجرد أن يبدي شخص ما اهتمامه، يتم تحويله إلى "مديري علاقات" يعقدون اجتماعات في مكاتب عمل مشتركة.
في أحد هذه الاجتماعات، التي عقدت في غرفة مستأجرة بمركز التجارة العالمي وقدمت على أنها مكتب دبي للشركة، سلّم ممثل الشركة كتيبات ومذكرة بشعار الشركة مدعياً وجود حضور عالمي. وعند الضغط للحصول على عنوان مكتب يمكن التحقق منه، لم يتمكن من تقديم أي إجابة. وانتهى الاجتماع بشكل مفاجئ بعدما أفصح الصحفي عن هويته.
لاحقاً، اتصل شخص عرّف نفسه بأنه "مدير علاقات الشركاء" من رقم قطري مدعياً أنه يتحدث من مكتب الشركة في الدوحة لكنه رفض إعطاء عنوانه، وحوّل جميع الاستفسارات إلى محامٍ.
يُظهر السجل المؤسسي لشركة "سكاي لاين" شبكة معقدة من أسماء مترابطة ومكاتب افتراضية. فموقعها الإلكتروني يزعم أنها وسيط منظم في موريشيوس، مدرجاً عنواناً في الطابق السادس من مبنى "كين لي" في بورت لويس — وهو موقع تستخدمه ما لا يقل عن 15 شركة أخرى.
وتؤكد سجلات موريشيوس أن هناك شركة تدعى "سكاي لاين للتداول" لكن بمديرين مختلفين ولا صلة واضحة لها بالعمليات في دبي. أما "سكاي لاين ماركتس"، وهو اسم آخر مستخدم لـ "سكاي لاين للتداول"، فهو مرخص من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس.
وبالتالي، فإن ثلاثة كيانات تحمل أسماء متشابهة سكاي لاين للتداول/سكاي لاين ماركتس، سكاي لاين للتجارة العامة، وسكاي لاين تكنولوجيز تريد — تُستخدم بشكل متبادل. ولم تُثبت أي صلة مؤسسية يمكن التحقق منها بينها، باستثناء أن أموال المستثمرين كانت تُ funnel عبر هذه الشبكة.
ورغم هذه التعقيدات المؤسسية، تروّج سكاي لاين لنفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها "الوسيط الأول عالمياً". لكن مقيمين في الإمارات تحدثوا إلى «خليج تايمز» أفادوا بتجاهلهم فور إجراء المدفوعات. شاهول حميد، المقيم في أبوظبي، استثمر 16 ألف دولار (58 ألف درهم). وقال: "إما لا يردون على مكالماتي أو يرفضون التواصل معي بشكل كامل".
أما محمد أكبر ترمذي، الذي استثمر 50 ألف دولار (183 ألف درهم)، فكانت العواقب بالنسبة له مدمرة. وقال: "كانت هذه الأموال مخصصة لغسيل كلى شقيقي. لقد حطّمني هذا الأمر." وأظهرت إيصالات التحويل البنكي التي اطلعت عليها «خليج تايمز» أن أمواله ذهبت إلى "سكاي لاين تكنولوجيز تريد".
كتب ترمذي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، التي أجابت أن الشركة ليست ضمن اختصاصها. وهو يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد "سكاي لاين" لكنه يعترف بأن التكاليف الباهظة تجعله متردداً.
أما جوجي توماس فقال إنه خسر ما يقارب 40 ألف درهم بعد أن عُرضت عليه أرباح في لوحة متابعة "سكاي لاين" ثم تم حظره عندما حاول سحب أمواله. وأضاف: "كان مدير الحساب يضغط علي باستمرار للدخول في صفقات عالية المخاطر. وعندما طلبت سحب 3,000 دولار، حذرني من أن حسابي سيتم تصفيره بسبب "الهامش المنخفض." وبدلاً من معالجة السحب، فتح صفقات خاسرة استنزفت أموالي." وأكد أن تحويله البنكي ذهب أيضاً إلى "سكاي لاين تكنولوجيز تريد".
وقد دعت هيئة الأوراق المالية والسلع مراراً المستثمرين إلى التحقق من حالة الترخيص لأي منصة تداول قبل تحويل الأموال. وقالت الهيئة في تحذيرها: "المعاملات مع جهات غير مرخصة تترك المستثمرين عرضة للاحتيال."
ورداً على أسئلة «خليج تايمز»، قال المستشار القانوني لشركة "سكاي لاين" في موريشيوس إن الشركة تراجع القضايا المثارة. وأكد المحامي أن "سكاي لاين" تعمل بشكل قانوني في موريشيوس لكنه لم يجب عن أسئلة محددة تتعلق بعنوانها الفعلي، أو باستخدام كيانات متعددة، أو سبب تحويل أموال المستثمرين إلى حسابات باسم "سكاي لاين تكنولوجيز تريد".
ولم يتم تقديم المستندات الموعودة قبل الموعد النهائي رغم التذكيرات. ومنذ ذلك الحين، اقترح محامي "سكاي لاين" عقد اجتماع شخصي لتقديم المستندات. وسيتم تحديث هذا التقرير إذا توفرت ردود إضافية.