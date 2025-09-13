183 ألف درهم خسارة مستثمرين ضحية شركة تداول وهمية

أما جوجي توماس فقال إنه خسر ما يقارب 40 ألف درهم بعد أن عُرضت عليه أرباح في لوحة متابعة "سكاي لاين" ثم تم حظره عندما حاول سحب أمواله. وأضاف: "كان مدير الحساب يضغط علي باستمرار للدخول في صفقات عالية المخاطر. وعندما طلبت سحب 3,000 دولار، حذرني من أن حسابي سيتم تصفيره بسبب "الهامش المنخفض." وبدلاً من معالجة السحب، فتح صفقات خاسرة استنزفت أموالي." وأكد أن تحويله البنكي ذهب أيضاً إلى "سكاي لاين تكنولوجيز تريد".