1818 شركة خاصة خالفت قوانين التوطين بتوظيف وهمي

رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 1818 منشأة خاصة خالفت قوانين التوطين بتشغيل المواطنين خلال الفترة من منتصف العام 2022 وحتى 17 سبتمبر 2024.

وقد وظفت هذه الشركات 2784 مواطناً، وثبت انتهاكها للقوانين من خلال محاولة التحايل على الأهداف من خلال توطين وهمي.

ودعت الهيئة الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين، وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.