الإمارات

17,300 فرصة عمل في مجموعة الإمارات ضمن حملة توظيف واسعة النطاق

هناك حاجة إلى المئات في مختلف الأدوار، بما في ذلك طاقم الطائرة، والطيارين، والمهندسين، وخدمة العملاء، والمناولة الأرضية، والتموين، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمالية
17,300 فرصة عمل في مجموعة الإمارات ضمن حملة توظيف واسعة النطاق
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أعلنت مجموعة الإمارات، الثلاثاء، أنها ستوظف 17.300 شخص في السنة المالية الحالية، وهو ما يعادل عدد سكان مدينة متوسطة الحجم، عبر مختلف الكيانات، بما في ذلك طيران الإمارات ودناتا.

وذكرت الشركة أن هناك حاجة إلى مئات الموظفين في مختلف الأدوار، بما في ذلك طاقم الطائرة، والطيارين، والمهندسين، والفرق التجارية وفرق المبيعات، وخدمة العملاء، والمناولة الأرضية، والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمالية.

منذ عام 2022، قامت المجموعة بتوظيف أكثر من 41 ألف متخصص موهوب، بما في ذلك ما يقرب من 27 ألفًا في أدوار تشغيلية مختلفة، والآن يبلغ عدد موظفيها 121 ألفًا.

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أعلنت المجموعة أنها ستستضيف أكثر من 2100 يوم مفتوح وفعاليات أخرى لاستقطاب الكفاءات في 150 مدينة لتوظيف أفضل الطيارين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والمهندسين والمواهب لوظائف أطقم الضيافة الجوية. ويشمل ذلك أيضًا فعاليات في دبي لإشراك الطلاب والخريجين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتطلع شركة دناتا وحدها إلى توظيف أكثر من 4000 متخصص في الشحن والتموين والمناولة الأرضية.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نسعى لاستقطاب كفاءات عالمية المستوى لدعم طموحاتنا الجريئة، وإعادة صياغة مستقبل قطاع الطيران، ومواصلة التزامنا وثقافتنا القائمة على الابتكار والتميز. هذه فرصة سانحة للمهنيين ذوي المهارات والمواهب المتميزة للعب دور محوري في مستقبلنا واستراتيجيتنا ومسار نمونا".

أكثر من 3.7 مليون تطبيق

باعتبارها وجهة رائدة في استقطاب المواهب وصاحب عمل مفضل، أعلنت مجموعة الإمارات أنها تلقت أكثر من 3.7 مليون طلب توظيف لوظائف في جميع علاماتها التجارية وأقسامها، حيث انجذب المرشحون إلى قوة علامتها التجارية وسمعتها العالمية واستراتيجيتها التي تضع الناس أولاً والراتب المعفي من الضرائب والمزايا المتميزة وبرامج التدريب والتطوير والتقدير الشهيرة.

وبالإضافة إلى الراتب الجذاب، تشمل المزايا في مجموعة الإمارات الأهلية لتقاسم الأرباح، والتغطية الشاملة للتأمين الطبي والتأمين على الحياة، ومجموعة كاملة من مزايا السفر بما في ذلك تذاكر الطيران - الإجازة السنوية، والإجازة المرتبطة بالخدمة، والإجازة المخفضة للذات، والعائلة، والعائلة الأوسع والأصدقاء - وأسعار شحن مخفضة، وبطاقات العضوية التي توفر خصومات في مئات من منافذ البيع بالتجزئة والضيافة وأسلوب الحياة.

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Dubai

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