17,300 فرصة عمل في مجموعة الإمارات ضمن حملة توظيف واسعة النطاق

منذ عام 2022، قامت المجموعة بتوظيف أكثر من 41 ألف متخصص موهوب، بما في ذلك ما يقرب من 27 ألفًا في أدوار تشغيلية مختلفة، والآن يبلغ عدد موظفيها 121 ألفًا.