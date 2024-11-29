الإمارات
171 ألف عداد مياه ذكي في الشارقة للحد من هدر المياه
تعتبر هذه التركيبات جزءاً من خطة التحول الرقمي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة
تم تركيب 171.953 عداد مياه ذكي في مختلف مناطق مدينة الشارقة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها في الإمارة.
تتميز العدادات الذكية بدقة أكبر من العدادات التقليدية في مراقبة استهلاك المياه، حيث يمكنها إرسال تنبيهات للعملاء في حالة حدوث تسرب أو استهلاك غير عادي للمياه، كما أنها تؤدي إلى الحد من هدر المياه والحفاظ على الموارد المائية.
وتأتي خطوة الهيئة لاستبدال العدادات الميكانيكية في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي وتبني الأنظمة الذكية في الإمارة.