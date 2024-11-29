171 ألف عداد مياه ذكي في الشارقة للحد من هدر المياه

تتميز العدادات الذكية بدقة أكبر من العدادات التقليدية في مراقبة استهلاك المياه، حيث يمكنها إرسال تنبيهات للعملاء في حالة حدوث تسرب أو استهلاك غير عادي للمياه، كما أنها تؤدي إلى الحد من هدر المياه والحفاظ على الموارد المائية.