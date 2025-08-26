170 مليون درهم في 7 أشهر: "بيج تيكيت" تُغيّر حياة 151 فائزاً

منحت مسابقة "بيج تيكيت" ما مجموعه 170,121,839 درهمًا إماراتيًا كجوائز بين يناير ويوليو 2025. وقد منحت المسابقة بانتظام مجموعة واسعة من الجوائز: من جوائز كبرى بقيمة 150 مليون درهم إماراتي، إلى 12.6 مليون درهم إماراتي كمكافآت أسبوعية، وأكثر من 2.3 مليون درهم إماراتي في جوائز السيارات، وأكثر من 2.6 مليون درهم إماراتي من خلال مسابقة Big Win.

فاز أكثر من 151 مشاركًا في مسابقة "بيج تيكيت" على مدار الأشهر السبعة الماضية، وعاشوا لحظات فارقة في حياتهم وحياة عائلاتهم. الفائزون من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى أيضًا.