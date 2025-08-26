170 مليون درهم في 7 أشهر: "بيج تيكيت" تُغيّر حياة 151 فائزاً

منحت مسابقة "بيج تيكيت" ما مجموعه 170,121,839 درهمًا إماراتيًا كجوائز بين يناير ويوليو 2025. وقد منحت المسابقة بانتظام مجموعة واسعة من الجوائز: من جوائز كبرى بقيمة 150 مليون درهم إماراتي، إلى 12.6 مليون درهم إماراتي كمكافآت أسبوعية، وأكثر من 2.3 مليون درهم إماراتي في جوائز السيارات، وأكثر من 2.6 مليون درهم إماراتي من خلال مسابقة Big Win.
فاز أكثر من 151 مشاركًا في مسابقة "بيج تيكيت" على مدار الأشهر السبعة الماضية، وعاشوا لحظات فارقة في حياتهم وحياة عائلاتهم. الفائزون من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى أيضًا.
ومن بين القصص الملهمة للفائزين قصة محمد ناصر بلال الذي ظل يشتري تذاكر السحب لمدة 12 عاماً.
لم يُصدّق الكهربائي البنغلاديشي، البالغ من العمر 43 عامًا، حظه عندما اكتشف فوزه. قال: "أشعر بالرعب الآن؛ ما زلت لا أصدق ما يحدث".
لقد خطط لاستخدام مكاسبه لبناء منزل لعائلتي في بنغلاديش.
كان نورييل بونيفاسيو، وهو عامل مصنع يبلغ من العمر 50 عامًا من الفلبين، يشتري تذاكر كبيرة كل شهر مع مجموعة مكونة من 10 أصدقاء.
لا أستطيع التعبير عما أشعر به الآن. لقد كنتُ أحاول حظي طوال السنوات العشر الماضية، وأخيرًا جاء اليوم المنشود.
وقال الفائز بجائزة الـ100 ألف درهم: "سيتم توزيع الجائزة على مجموعتنا، ومن خلال حصتي أخطط لدعم عائلتي والمساهمة في تعليم أطفالي".
في هذه الأثناء، كان إدوارد فرنانديز يشتري التذاكر منذ فترة مضاعفة، منذ أن بدأ عام ٢٠٠٤. عندما تلقى المكالمة الفائزة، شعر بشعور مميز. قال، مشيرًا إلى أحد المضيفين: "ظننتُ أن هناك شيئًا ما إذا كان ريتشارد يتصل". ومع ذلك، فاجأه خبر الفوز.
يخطط فرنانديز لدعم الاحتياجات الطبية لابنه وسداد قروضه.
فاز محمد الزرعوني، مدير تكنولوجيا المعلومات الإماراتي البالغ من العمر 39 عامًا، بسيارة بي إم دبليو M440i من الفئة 271. وأعرب عن سعادته الغامرة بسماع الخبر. وما زال مترددًا بشأن الاحتفاظ بالسيارة أم بيعها. إلا أن الفوز شجعه على مواصلة السعي للفوز بالجائزة الكبرى.
تتوفر تذاكر السحب عبر الإنترنت أو في المكاتب المتواجدة في مطار زايد الدولي ومطار العين.