1.7 مليون درهم لمشاهدة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 من يخت

أصبحت مشاهدة سباق الفورمولا 1 أبوظبي من على متن يخت أحد أكثر الطرق فخامة للاستمتاع بالسباق، ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أكثر تكلفة من الأعوام السابقة.

تبدأ أسعار تذاكر اليخوت المشتركة من 4,990 درهم، بينما يمكن أن تصل تكلفة استئجار يخت فاخر إلى 1.7 مليون درهم، مما يتيح للجماهير تجرب تجارب ترفيهية كانت في السابق مقتصرة على المشاهير وكبار التنفيذيين والسياح من أصحاب الإنفاق العالي.

يمكن أن يصل استئجار يخت كامل داخل مرسى ياس﻿ إلى ملايين الدراهم اعتماداً على حجم اليخت ومكان رسوه، لكن اختيارات اليخوت المشتركة أصبحت أكثر توفراً للسكان الذين يبحثون عن تجربة حفل على الواجهة البحرية خلال أسبوع السباق.

واحدة من العروض هذا العام مقدمة من HR Leisure﻿، التي تقدم باقات ضيافة خاصة بيخوت الفورمولا 1 في أيام 5 و6 و7 ديسمبر. تتراوح أسعار تذاكر الدخول اليومية بين 4,990 و17,500 درهم، مع عروض باقات نهاية الأسبوع التي تبدأ من 12,500 درهم.

قال حسمت رضا، مؤسس MHR Leisure FZ﻿، إن الاهتمام ارتفع قبيل الحدث هذا العام. وأضاف: "لم يعد الناس يرغبون فقط في مشاهدة السباق، بل يسعون لتجربة كاملة تضم الموسيقى، والطاقة، والحفلات اللاحقة، والعروض الحية، مما يجعل الأمر مختلفاً تماماً عن الجلوس في المدرجات التقليدية." وأكد أن الحجوزات بدأت مبكراً هذا العام، مضيفاً: "ما أن أعلنّا عن مواعيد الحدث حتى بدأت التذاكر بالنفاد بسرعة، فعشاق السباق يرغبون في التواجد حيث تكون الأجواء في أوجها، ومرسى ياس هو نقطة النشاط الأعلى خلال عطلة الفورمولا 1."

كم تبلغ تكلفة التجربة هذا العام؟

وفقاً للأسعار المعلنة على مواقع مختلفة وشركات تأجير اليخوت في دبي، فإن الاختيارات للجماهير تتنوع كالتالي:

اليخت الفاخر لانا﻿ بطول 131 قدماً، يقف مباشرةً على طول المسار ويوفر رؤية كاملة للسباق، متاح لاستئجار لمدة أربعة أيام من 4 إلى 7 ديسمبر خلال فعاليات سباق الفورمولا 1 أبوظبي. يمكن أن يستوعب اليخت حتى 100 ضيف، وتتضمن الباقة 100 تصريح دخول للمرسى طوال مدة الحدث. سعر الحجز لعطلة نهاية الأسبوع يبلغ 1,700,000 درهم.

تتوفر يخوت بأحجام تتراوح بين 70 إلى 85 قدماً بأسعار تتراوح بين 125,000 و175,000 درهم لأكمل عطلة نهاية الأسبوع، بينما تتراوح أسعار اليخوت التي تقع بين 90 و120 قدماً بين 350,000 و750,000 درهم، حسب سعة اليخت وتصميم الطوابق.

تبدأ تذاكر اليخوت المشتركة لعطلة سباق الفورمولا 1 أبوظبي من 4,990 درهم للجمعة 5 ديسمبر والسبت 6 ديسمبر بين الدخول العادي، و6,990 درهم ليوم الأحد 7 ديسمبر. أما تذاكر كبار الشخصيات فتبدأ من 6,990 درهم في يومي الجمعة والسبت، وترتفع لتصل إلى 9,990 درهم يوم الأحد.