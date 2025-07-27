1.7 مليار درهم أرباح الاتحاد للطيران خلال العام وتعلن نتائج النصف الأول قريباً

وبالمثل، أعلنت فلاي دبي عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2024. وسجلت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها أقوى أداء مالي لها على الإطلاق في تاريخها الممتد على مدار 15 عاماً، حيث سجلت ربحاً قبل الضرائب قدره 2.5 مليار درهم، بنمو 16% مقارنة بالسنة المالية السابقة، بإجمالي إيرادات بلغ 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 15% مقارنة بـ 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار) في عام 2023. وجاء هذا الإنجاز الجديد مدفوعاً بقوة شبكة فلاي دبي المتنوعة، بالإضافة إلى نموذج أعمالها القوي والمرن.