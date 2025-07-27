1.7 مليار درهم أرباح الاتحاد للطيران خلال العام وتعلن نتائج النصف الأول قريباً
من المتوقع أن تتجاوز شركة الاتحاد للطيران أرباحها القياسية البالغة 1.7 مليار درهم إماراتي المسجلة في عام 2024 هذا العام، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة أنتونوالدو نيفز في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز .
وحافظت الشركة على نمو أرباحها القياسي خلال العام الجاري، حيث وصلت إلى 685 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي.
"لقد كشفنا بالفعل عن نتائج الربع الثاني لمجلس إدارتنا. لذا، فإن أرقام النصف الأول جيدة. نواصل توليد السيولة. شركة الطيران تحقق أداءً جيدًا، والحجوزات المستقبلية تبدو جيدة. نحن واثقون من وصول العديد من الطائرات الجديدة بنهاية العام،" قال نيفز.
وقال ردا على توقعات بشأن أرباح العام الجاري: "فيما يتعلق بالربحية، لا نقدم توجيهات، ولكن نتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي".
نحن متحمسون وواثقون. لكن هذه صناعة متقلبة للغاية. لذا علينا أن ننتبه جيدًا لكل شيء. فالأمر لا ينتهي إلا عند نهايته.
فيما يتعلق بأعداد المسافرين، قال نيفيس إنه من المتوقع أن يصل عدد المسافرين على متن الاتحاد للطيران إلى 20 مليون مسافر هذا العام. في العام الماضي، نقلت الشركة 17.5 مليون مسافر. وأضاف: "من المرجح أن يصل عدد المسافرين إلى 21.5 مليون مسافر".
ونقلت شركة الطيران الوطنية الإماراتية 5 ملايين مسافر خلال الربع الأول، مع تحسن معدل الحمولة إلى 87%.
أرباح قياسية
أعلنت العديد من شركات الطيران في الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق أرباح قياسية بفضل النمو القوي في قطاع السفر والسياحة.
في مايو، حققت طيران الإمارات، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أرباحًا قياسية جديدة بعد الضريبة بلغت 19.1 مليار درهم إماراتي، متجاوزةً أرباح العام الماضي البالغة 17.2 مليار درهم إماراتي. وكان هذا أفضل أداء في تاريخ الشركة وقطاع الطيران خلال السنة المالية 2024-2025.
وبالمثل، أعلنت فلاي دبي عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2024. وسجلت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها أقوى أداء مالي لها على الإطلاق في تاريخها الممتد على مدار 15 عاماً، حيث سجلت ربحاً قبل الضرائب قدره 2.5 مليار درهم، بنمو 16% مقارنة بالسنة المالية السابقة، بإجمالي إيرادات بلغ 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 15% مقارنة بـ 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار) في عام 2023. وجاء هذا الإنجاز الجديد مدفوعاً بقوة شبكة فلاي دبي المتنوعة، بالإضافة إلى نموذج أعمالها القوي والمرن.